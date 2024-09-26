«Мальорка» о приговорах фанатам за оскорбления Винисиуса и Тчуамени: «Выражаем нетерпимость к любым проявлениям расизма. Эти действия не характеризуют фанатов, представляющих наши ценности»

«Мальорка» отреагировала на приговоры своим болельщикам за расистское поведение.

Ранее болельщик клуба был осужден на год условно за расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора и Сэмюэла Чуквуэзе . Еще одному несовершеннолетнему фанату «Мальорки» запретили посещать стадионы в течение года за расизм в отношении Орельена Тчуамени – он признал вину в суде и принес извинения.

«Мальорка » еще раз выражает абсолютную нетерпимость к любым проявлениям расизма и пренебрежения.

Клуб активно работает с соответствующими органами власти над искоренением этого зла. По обоим обвинениям в расистских эпизодах «Мальорка» выступала в качестве частного обвинителя.

Эти неприемлемые действия являются отдельными актами и не характеризуют болельщиков, представляющих ценности «Мальорки», – говорится в заявлении клуба.