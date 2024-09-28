У «Байера» 1 удар по воротам «Баварии» в 1-м тайме – голевой. Мюнхенцы пробили 7 раз, владение – 69%
«Бавария» превосходит «Байер» по нескольким статистическим показателям.
Команды Венсана Компани и Хаби Алонсо встречаются в 5-м туре Бундеслиги, к перерыву счет 1:1.
В первом тайме мюнхенцы владели мячом 69% времени и нанесли 7 ударов по воротам соперника. Единственное попадание в створ стало результативным.
«Байер» пробил всего один раз и тоже сумел забить. xG леверкузенцев – 0,04, «Баварии» – 0,35.
«Бавария» – «Байер». 1:1 – Павлович сравнял счет. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Flashscore
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