У «Байера» 1 удар по воротам «Баварии» в 1-м тайме – голевой. Мюнхенцы пробили 7 раз, владение – 69%

«Бавария» превосходит «Байер» по нескольким статистическим показателям.

Команды Венсана Компани и Хаби Алонсо встречаются в 5-м туре Бундеслиги, к перерыву счет 1:1.

В первом тайме мюнхенцы владели мячом 69% времени и нанесли 7 ударов по воротам соперника. Единственное попадание в створ стало результативным.

«Байер» пробил всего один раз и тоже сумел забить. xG леверкузенцев – 0,04, «Баварии» – 0,35.

«Бавария» – «Байер». 1:1 – Павлович сравнял счет. Онлайн-трансляция