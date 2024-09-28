Кейн повредил ногу в матче с «Байером». Гендиректор «Баварии» прокомментировал: «Как сказали врачи, ничего серьезного»
Харри Кейн получил травму в матче «Баварии» и «Байера».
Игра 5-го тура Бундеслиги завершилась ничьей со счетом 1:1. Английский нападающий мюнхенцев был заменен на 86-й минуте – он повредил ногу.
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал ситуацию: «Он получил ушиб. Но, как сказали врачи, вероятно, ничего серьезного. Нам придется осмотреть его завтра еще раз».
В 5 матчах текущего сезона Бундеслиги Кейн забил 5 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Максимилиана Коха
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