Кейн повредил ногу в матче с «Байером». Гендиректор «Баварии» прокомментировал: «Как сказали врачи, ничего серьезного»

Харри Кейн получил травму в матче «Баварии» и «Байера».

Игра 5-го тура Бундеслиги завершилась ничьей со счетом 1:1. Английский нападающий мюнхенцев был заменен на 86-й минуте – он повредил ногу.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал ситуацию: «Он получил ушиб. Но, как сказали врачи, вероятно, ничего серьезного. Нам придется осмотреть его завтра еще раз».

В 5 матчах текущего сезона Бундеслиги Кейн забил 5 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь .