Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»
Александр Мостовой удивлен результативной ошибкой Вячеслава Караваева.
Передача защитника «Зенита» вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, что привело к голу и поражению петербуржцев.
«Результат не шокировал, шокировал эпизод с Караваевым. Это просто ужас, безобразие!
Ясно, что все сейчас будут утешать Караваева и поддерживать, но он сам все понимает. Была ничейная игра. Ничего не предвещало.
Возможно, эта ошибка будет стоить «Зениту» чемпионства. Эти три очка потом могут аукнуться.
Не будем забывать, что у «Краснодара» хорошая команда с сильным нападающим в лице Кордобы. Они по праву идут вверху», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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