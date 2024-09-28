Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»

Александр Мостовой удивлен результативной ошибкой Вячеслава Караваева.

Передача защитника «Зенита » вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой , что привело к голу и поражению петербуржцев.

«Результат не шокировал, шокировал эпизод с Караваевым . Это просто ужас, безобразие!

Ясно, что все сейчас будут утешать Караваева и поддерживать, но он сам все понимает. Была ничейная игра. Ничего не предвещало.

Возможно, эта ошибка будет стоить «Зениту» чемпионства. Эти три очка потом могут аукнуться.

Не будем забывать, что у «Краснодара» хорошая команда с сильным нападающим в лице Кордобы. Они по праву идут вверху», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й