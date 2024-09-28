  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»
38

Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»

Александр Мостовой удивлен результативной ошибкой Вячеслава Караваева.

Передача защитника «Зенита» вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, что привело к голу и поражению петербуржцев.

«Результат не шокировал, шокировал эпизод с Караваевым. Это просто ужас, безобразие!

Ясно, что все сейчас будут утешать Караваева и поддерживать, но он сам все понимает. Была ничейная игра. Ничего не предвещало.

Возможно, эта ошибка будет стоить «Зениту» чемпионства. Эти три очка потом могут аукнуться.

Не будем забывать, что у «Краснодара» хорошая команда с сильным нападающим в лице Кордобы. Они по праву идут вверху», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoВячеслав Караваев
logoДжон Кордоба
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Краснодара» 7 побед и 3 ничьих в 10 турах РПЛ. «Быки» – единственная команда лиги без поражений
35сегодня, 18:39
«Зенит» потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ – от «Краснодара»
122сегодня, 18:31
«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й
140сегодня, 18:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» пропустила от «Осасуны» после потери в центре поля. Торро сбил Виктора, начав контратаку
1413 минут назадФото
Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»
2516 минут назад
Мусаев про 2:0 с «Зенитом»: «Тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми в день города. Рад, что «Краснодар» нарушил тенденцию без побед на протяжении шести с половиной лет»
1523 минуты назад
«Осасуна» – «Барселона». 2:0 – Сарагоса забил и ассистировал Будимиру! Онлайн-трансляция
11924 минуты назадLive
У Соболева нет голов в 4 матчах за «Зенит». С «Краснодаром» форвард вышел на 76-й минуте
3037 минут назад
Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть»
4140 минут назад
Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6-й
2945 минут назад
У «Ростова» 1 победа в 5 матчах РПЛ – 3 поражения и 1 ничья
1849 минут назад
Семак про 0:2 с «Краснодаром»: «Обидное поражение. Игра была до ошибки, и эту грубейшую ошибку допустил «Зенит»
6751 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Валенсию»
10252 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о словах Дзюбы про обиду: «Не понимаю, чем его обидел. По барабану вообще»
5 минут назад
Мотта о 3:0 с «Дженоа»: «Ювентус мог выиграть крупнее. Я доволен выступлением каждого, включая тех, кто был на скамейке»
13 минут назад
Аршавин о поражении «Зенита» от «Краснодара»: «Не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Невозможно пройти весь сезон без потерь»
722 минуты назад
Кейн повредил ногу в матче с «Байером». Гендиректор «Баварии» прокомментировал: «Как сказали врачи, ничего серьезного»
330 минут назад
«Монако» – «Монпелье». 1:1 – Балогун сравнял счет. Онлайн-трансляция
236 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Монпелье», «Гавр» Кузяева разгромлен «Лиллем»
1953 минуты назадLive
«Ростов» дома уступил «Акрону» – 0:2. Голы у Дзюбы и Тавареша
5957 минут назад
Палмер набрал 23 очка за покер «Брайтону». Он обошел Холанда и стал лидером фэнтези АПЛ
157 минут назадФэнтези
«Бавария» впервые не выиграла при Компани – ничья с «Байером». Прервалась серия из 6 побед
10сегодня, 18:46
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» – 2:1. Салах забил победный гол с пенальти
15сегодня, 18:27