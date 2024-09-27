Апелляцию «ПСЖ» на выплату Мбаппе 55 млн евро рассмотрят 15 октября

Назначена дата рассмотрения апелляции «ПСЖ» по выплате долга Килиану Мбаппе.

По информации L’Équipe, объединенный апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) рассмотрит данный вопрос во второй половине дня 15 октября. На встречу вызваны как представители парижского клуба, так и сторона футболиста.

Ранее LFP обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. Для выплаты был назначен восьмидневный срок, который затем истек. После этого «ПСЖ» подал апелляцию на решение комиссии LFP.

Отмечается, что, если итоги встречи 15 октября не удовлетворят клуб, он может подать еще одну апелляция в вышестоящую апелляционную комиссию, находящуюся под эгидой Федерации футбола Франции , прежде чем она будет направлена ​​в гражданские суды, административный суд или в суд по трудовым спорам.

Напомним, летом Мбаппе перешел в «Реал » на правах свободного агента по истечении срока контракта с «ПСЖ».

«ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение LFP: «Он получал беспрецедентные привилегии 7 лет в Париже. Это вопрос уважения к клубу и болельщикам, что важнее любого игрока»