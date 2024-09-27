Саморано о Мбаппе в «Реале»: «Он станет «девяткой», как это произошло с Роналду»
Иван Саморано высказался о позиции Килиана Мбаппе в «Реале».
– Анчелотти ставит Мбаппе на позицию «девятки», меняя его с Винисиусом или с Родриго, когда все трое в составе. Как вы думаете, Мбаппе и Винисиус совместимы, если они настолько похожи?
– Конечно. Большие игроки всегда могут играть вместе. Я играл с Марсело Саласом в сборной Чили, и мы были очень похожи.
Это правда, что Мбаппе не «девятка», но в конечном счете он станет ею, как это произошло с Криштиану Роналду, – сказал экс-игрок «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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