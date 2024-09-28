«Брентфорд» забил на 1-й минуте в 3 мачтах АПЛ подряд – это рекорд лиги

«Брентфорд» установил рекорд АПЛ.

Удалось сделать это благодаря голам на 1-й минуте в 3 мачтах Премьер-лиги подряд.

Сегодня забили «Вест Хэму» на 1-й минуте. До этого также забивали «Тоттенхэму» и «Ман Сити».