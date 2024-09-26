Секрет «Арсенала», спорная атака «Челси», сложнейший выбор «Ливерпуля». Кого брать в фэнтези АПЛ: разбор всех матчей тура

Дедлайн – в субботу.

Главное перед 6-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

В последних пяти матчах между этими соперниками было 19 мячей. Ждем результативный матч.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд , забивавший в каждом матче этого сезона. Илкай Гюндоган – он отдыхал среди недели в кубке, здорово врывается в штрафную, вернулся в основу, два последних матча – по 90 минут.

Игрок на один тур: такого здесь нет.

Стоит задуматься: «Ньюкасл» на старте чемпионата, мягко говоря, не впечатляет, а тут еще игра с чемпионом. Хоть и матч домашний, на игроков команды Эдди Хау расчитывать сложно.

«Арсенал» – «Лестер»

Команда Микеля Артеты за пять туров нанесла лишь 50 ударов, меньше только как раз у «Лестера» (47) и «Ипсвича» (43). Но и соперники у «Арсенала» были серьезные: «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», все на выезде. Самое время улучшать статистику. « Лестер» допустил 62 удара из штрафной – один из худших показателей в лиге.

Лучшие варианты: Букайо Сака и Кай Хавертц сейчас главные лица в атаке. Габриэл Магальяэс ценен тем, что на него завязаны все стандарты, это секретное оружение лондонцев.

Игрок на один тур: Леандро Троссард . Пока должен быть в основе, надо этим пользоваться. За последние четыре тура у него шесть ударов, столько же у Сака и Хавертца. Дисквалификацию за полученные две желтые карточки против «Манчестер Сити» отбыл в кубке на неделе.

Стоит задуматься: у «Арсенала» впереди два домашних матча против «Лестера» и «Саутгемптона», надо закупаться по полной.

«Брентфорд» – «Вест Хэм»

« Вест Хэм» худший в лиге по допущенным ударам из штрафной (65). Да и в целом у команды игры нет. У « Брентфорда» тоже хандра, они худшие по допущенным ударам (92).

Лучшие варианты: Бриан Мбемо – главная атакующая сила команды, исполняет пенальти, играет полные матчи. Натан Коллинз лучший в атаке из защитников «Брентфорда». Мохаммед Кудус лучший в «Вест Хэме» по ударам (12), Джеррод Боуэн – по созданным шансам (11).

Игрок на один тур: вряд ли нужен из этого матча.

Стоит задуматься: «Вест Хэм» был совсем уж плох против «Челси» в прошлом туре, не создал ни одного явного голевого момента, можно обратить внимание на защитников «Брентфорда», тем более и календарь дальше хороший: «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед», «Ипсвич».

«Челси» – «Брайтон»

« Челси» за первых пять туров забил 11 мячей, больше только у « Манчестер Сити» (13), а вот « Брайтон» за тот же отрезок допустил меньше всех явных голевым моментов у своих ворот – 8.

Лучшие варианты: Николас Джексон и Коул Палмер . Форвард в хорошей форме, от полузащитника можно ожидать большие очки почти всегда. Каору Митома был очень хорош против «Ноттингема», много атак шли именно через его фланг, хоть он и остался без результативных действий. У Дэнни Уэлбека три гола в пяти турах, гарантированное место в основе. «Форесту» забил со штрафного.

Игрок на один тур: такого найти сложно.

Стоит задуматься: нужна ли атака «Челси», ведь «Брайтон» неплох в обороне, а дальше в соперниках «Форест», который пропустил всего четыре мяча и по защитным показателям находится в топе, а также «Ливерпуль».

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«Эвертон» – «Кристал Пэлас»

«Эвертон» хорошо играет дома против «Пэлас»: в семи последних матчах пять побед и две ничьих. «Кристал Пэлас» не пропускал лишь в одной из 15 последних гостевых игр.

Лучшие варианты: Дуайт Макнил первый в лиге по созданным шансам (20). Доминик Кэлверт-Льюин лучший в команде по ударам (11) и касаниям в штрафной (26). Эберечи Эзе абсолютно лучший в «Пэлас» по многим атакующим показателям, но у него пока лишь одно голевое действие в пяти матчах.

Игрок на один тур: Тайрик Митчелл / Даниэль Муньос – активные в атаке фланговые защитники «Пэлас», но дальше у них «Ливерпуль».

Стоит задуматься: Жан-Филипп Матета оформил дубль с «Лестером», но был заменен в перерыве против «Манчестер Юнайтед», будьте осторожны с ним.

«Ноттингем Форест» – «Фулхэм»

Меньше «Фореста» моментов допускают только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – кстати, команда Нуну Эшпириту Санту еще не проигрывала в этом сезоне. « Фулхэм» наряду с « Ливерпулем» нанес больше всех ударов из штрафной – 63.

Лучшие варианты: Крис Вуд , у него шесть явных голевых моментов, среди нападающих больше только у Холанда и Олли Уоткинса. Матц Зельс в теории может сыграть сухой матч, либо доберет сэйвами с учетом того, как много «Фулхэм» бьет по воротам. Адама Траоре лучший в клубе по касаниям в штрафной (25) и один из лучших по ударам (12), к тому же стоит всего 6.

Игрок на один тур: Кенни Тете / Энтони Робинсон . У Тете девять ударов, он чуть дешевле, у Робинсона пять созданных шансов. Но дальше у «Фулхэма» в календаре «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Стоит задуматься: после «Фулхэма» у «Фореста» по графику «Челси», «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Вест Хэм», вполне можно добрать защитника оттуда, благо почти все стоят по 5.

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»

У «Вулверхэмптона» надолго выбыл из-за травмы основной центральный защитник Ерсон Москера – существенная потеря. У « Ливерпуля» дела идут хорошо, команда Арне Слота наряду с « Астон Виллой» лучшая в лиге по явным голевым моментам – 21.

Лучшие варианты: Луис Диас , уже забивший пять мячей, к тому же он лучший в лиге среди полузащитников по явным голевым моментам (7), а второй, кстати, Мохамед Салах (5). Трент Александер-Арнолд в прошлом туре наконец-то отдал первый ассист, по статистическим показателям их должно быть больше. Матеус Кунья – главный в атаке «Вулверхэмптона».

Игрок на один тур: Диогу Жота в прошлом туре вообще не вышел, но на неделе в Кубке оформил дубль и провел на поле 59 минут. Если верите в его старт, выбор отличный, к тому же матч будет против бывшей команды.

Стоит задуматься: какаю двойку выбрать из этой троицы: Диас, Салах, Трент.

«Ипсвич» – «Астон Вилла»

«Ипсвич» не впечатляет в атаке, но матч домашний, к тому же «Астон Вилла» пропускала в восьми из девяти последних гостевых игр.

Лучшие варианты: Олли Уоткинс , даже не в лучших кондициях за пять туров трижды забил и отдал ассист. Морган Роджерс впервые отметился результативными действиями в прошлой игре (два ассиста).

Игрок на один тур: Эзри Конса или Люка Динь , если не боитесь, что в старте может выйти Иан Матсен. Дальше у «Виллы» в календаре «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Борнмут», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Тяжелый график для сухих матчей.

Стоит задуматься: у «Виллы» после этой игры будет «Бавария» в Лиге чемпионов, вполне могут поэкономить силы.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

В последних шести встречах между этими соперниками на « Олд Траффорд» забито 24 мяча.

Лучшие варианты: Бруну Фернандеш , у него пока лишь один ассист, но ударов много (17). Сон Хын Мин лучший в команде по созданным шансам (13). Бреннан Джонсон забивает в трех играх подряд, он же лучший в «Тоттенхэме» по ударам (15) – и все из штрафной. Педро Порро – самый бьющий (10 ударов) защитник в лиге.

Игрок на один тур: такого здесь нет.

Стоит задуматься: «Юнайтед» не пропускает в двух играх подряд, смогут ли продлить серию?

«Борнмут» – «Саутгемптон»

«Борнмут» регулярно забивает в домашних матчах и в целом смотрится бодро. «Саутгемптон» допустил 27 явных голевых моментов – это худший показатель в лиге.

Лучшие варианты: Энтойн Семеньо нанес 24 удара по воротам, больше только у Холанда (26). Тайлер Диблинг стоит всего 5, у него два подряд выхода в старте и даже есть гол.

Игрок на один тур: игроки «Борнмута» пригодятся и в следующем туре против «Лестера». В «Саутгемптон» пока мало веры.

Стоит задуматься: долго ли продержится на посту тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин?

Дедлайн 6-го тура – в 14:30 мск в субботу, 28 сентября. Начнемся игрой «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» .

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield / Staff, Michael Regan / Staff, Marc Atkins / Stringer, Justin Setterfield / Staff, Shaun Botterill / Staff, Steve Bardens / Stringer, Alex Livesey / Stringer, Nathan Stirk / Stringer, Harriet Lander / Stringer, Alex Pantling / Staff