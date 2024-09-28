Дьяков предложил штрафовать судей за серьезные ошибки: «Они должны лучше обучаться, быть психологически устойчивыми. Не все из них играли в футбол, это сказывается»

Виталий Дьяков считает, что допустивших серьезные ошибки судей нужно штрафовать.

– Как воспринимаете судейские скандалы?

– Не только в нашем чемпионате, но и в Европе много ошибок, даже на Евро.

Наверное, судьи должны получать наказания после ошибок. Если футболист ошибся, то он может сесть в запас, и неизвестно, когда он получит шанс сыграть вновь. Также и у судей должно быть.

– Может, лишать денег за серьезные ошибки?

– Да, и рублем можно штрафовать. Я смотрю на ситуацию как футболист и тренер. Но судьи должны лучше обучаться, быть психологически устойчивыми. Не все из них играли в футбол, это сказывается.

Я играл в «Сочи‑04» с Павлом Кукуяном, у него была профессиональная карьера футболиста. Это 100% ему помогает в судействе. Игрового мышления не хватает некоторым арбитрам, – сказал экс-игрок «Динамо » и «Ростова ».