Дьяков предложил штрафовать судей за серьезные ошибки: «Они должны лучше обучаться, быть психологически устойчивыми. Не все из них играли в футбол, это сказывается»
Виталий Дьяков считает, что допустивших серьезные ошибки судей нужно штрафовать.
– Как воспринимаете судейские скандалы?
– Не только в нашем чемпионате, но и в Европе много ошибок, даже на Евро.
Наверное, судьи должны получать наказания после ошибок. Если футболист ошибся, то он может сесть в запас, и неизвестно, когда он получит шанс сыграть вновь. Также и у судей должно быть.
– Может, лишать денег за серьезные ошибки?
– Да, и рублем можно штрафовать. Я смотрю на ситуацию как футболист и тренер. Но судьи должны лучше обучаться, быть психологически устойчивыми. Не все из них играли в футбол, это сказывается.
Я играл в «Сочи‑04» с Павлом Кукуяном, у него была профессиональная карьера футболиста. Это 100% ему помогает в судействе. Игрового мышления не хватает некоторым арбитрам, – сказал экс-игрок «Динамо» и «Ростова».
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