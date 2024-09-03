Эрикйано покинул «Броуков» спустя 6 дней после возвращения

Эрикйано выгнали из «БроукБойз» меньше чем через неделю тренировок

Причиной стало нарушение дисциплины. Решение сегодня принял лично Виталий Дьяков .

Эрикйано уже играл за «Броуков» в 2022 году. Его выгнали после аплодисментов на командном собрании, на котором объявили об уходе Игоря Звездина с поста главного тренера.

Эрикйано известен по выступлениям за 2Drots, «Амкал», Basement, «Дружину» и FC Bus.