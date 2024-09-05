«Опаздывал на 50 минут. Вышел внаглую на поле, хотел тихонечко со всеми тренироваться. Тут такое не прокатит». Дьяков о кике Эрикйано

Витали Дьяков рассказал, почему выгнал Эрикйано

«Я сразу не хотел его видеть [в команде], потому что я с этим игроком находился в первом сезоне. Никаких человеческих претензий, чисто футбольные. Команда на другом уровне. Он не может потянуть текущий уровень. У него конкуренты – Мазур, Рус, Данилин, Макей. Он не соответствует по-футбольному.

Не нужен. Человек на одну тренировку опоздал на 50 минут, сегодня опоздал на 50 минут. Вышел как ни в чем не бывало. Какой смысл его содержать? У нас не санаторий. Все серьезно. У пацанов, кто на контракте, система штрафов [за опоздания]. А тут чудак пришел, как будто все нормально, хотел тренироваться. Соответственно, моментальный кик из команды.

Хотя бы он подошел, сказал бы: «Саныч, извини, опоздал». Вышел бы, потренировался, еще один-два дня на него посмотрели. А так, просто вышел внаглую на поле, хотел тихонечко в уголочке со всеми тренироваться, как будто ничего не произошло. Тут такое не прокатит. Зашел молча – так же молча и ушел. Личных претензий нет», – сказал главный тренер «Броуков».

Эрикйано выгнали из «БроукБойз » меньше чем через неделю тренировок. Причиной стало нарушение дисциплины.

Эрикйано уже выступал за «Броуков» в 2022 году. Его выгнали после аплодисментов на командном собрании, на котором объявили об уходе Игоря Звездина с поста главного тренера.

Он известен по выступлениям за 2Drots, «Амкал», Basement, «Дружину» и FC Bus.