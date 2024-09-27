Артета о критике игры «Арсенала» с «Сити»: «Я не хочу попасть на YouTube из-за того, что мы сглупили. Я хочу попасть туда, подняв над головой трофей. Надо делать все, что поможет победить»
Микель Артета отреагировал на критику стиля игры «Арсенала» против «Ман Сити».
«Я не хочу попасть на YouTube из-за того, что мы сглупили. Я хочу попасть на YouTube потому, что мы правильно действовали в мае, хочу попасть туда по правильным причинам, подняв над головой тот трофей, к которому мы стремимся. Чтобы этого добиться, нам необходимо быть максимально эффективными.
Я не ожидал, что мы 56 минут будем играть вдесятером, но нам пришлось, и это надо было принять.
И иногда сопернику во время игры что-то удается лучше, чем тебе. Это не означает, что он играет лучше, но он превосходит тебя в определенном компоненте на протяжении матча.
Мы заинтересованы в том, чтобы делать все, что способно помочь нам победить», – заявил главный тренер «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
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