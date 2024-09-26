Артета 0 5:1 с «Болтоном»: «Позитивный вечер во всех смыслах. Дали время опытным футболистам и шансы игрокам из академии»
«Канониры» разгромили противника со счетом 5:1 в матче Кубка английской лиги. 17-летний Итан Нванери сделал дубль, впервые выйдя в стартовом составе. Ворота «Арсенала» защищал 16-летний Джек Портер, ставший самым молодым игроком старта в истории клуба.
О молодежи
«Да, действительно позитивный вечер во всех смыслах. Мы обеспечили игровое время многим опытным игрокам, которые сыграли качественно, и дали возможность довольно многим игрокам академии».
О Портере в старте
«Мы сказали ему вчера, и он был на седьмом небе от счастья. Он сразу же рассказал о своей семье. Они не были готовы к этому, думаю, они нервничали по этому поводу. Он отреагировал очень хорошо и был действительно спокоен. Вот это опыт!
Джек тренируется с нами с предсезонки. Мы чувствовали, что это был правильный выбор».
О Нванери
«В ситуации со вторым голом я был очень рад за него, потому что я знаю реакцию его товарищей по команде, если бы он не забил. Он действительно чувствует себя частью команды. Это еще один шаг. На своем пути он постоянно опережает всеобщие, в том числе и мои ожидания».
О том, нужно ли некоторым из игроков в школу
«Есть несколько таких! Они были в восторге и обращались к остальным игрокам только для того, чтобы поблагодарить их», – сказал главный тренер «Арсенала».
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