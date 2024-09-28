Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5
L’Équipe выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Ренном».
Вратарь Матвей Сафонов, пропустивший гол с пенальти, получил 5 из 10.
Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 7, Маркиньос – 6, Пачо – 6, Бералдо – 3, Невеш – 7, Заир-Эмери – 5, Руис – 4, Дембеле – 6, Барколя – 8, Ли – 7.
В предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов (против «Жироны») и 4 (против «Реймса»).
Опубликовано: Sports
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