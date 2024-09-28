  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5
1

Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5

L’Équipe выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Ренном».

Вратарь Матвей Сафонов, пропустивший гол с пенальти, получил 5 из 10. 

Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 7, Маркиньос – 6, Пачо – 6, Бералдо – 3, Невеш – 7, Заир-Эмери – 5, Руис – 4, Дембеле – 6, Барколя – 8, Ли – 7.

В предыдущих двух матчах Сафонов получал 5 баллов (против «Жироны») и 4 (против «Реймса»).

Опубликовано: Sports
logoРенн
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМаркиньос
logoРубен Невеш
logoФабиан Руис
logoМатвей Сафонов
logoАшраф Хакими
logoУсман Дембеле
logoЛи Кан Ин
logoБрэдли Барколя
logoЛукас Бералдо
logoУоррен Заир-Эмери
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» Сафонова победил «Ренн» – 3:1. У Матвея две победы и ничья в трех матчах за парижан
52сегодня, 20:55
Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»
19сегодня, 20:47
Сафонов пропустил во 2-м матче подряд. Ему забили с пенальти в матче с «Ренном»
21сегодня, 20:44
Сафонов в старте «ПСЖ» на третий матч подряд. Матвей пропустил один гол за две игры
38сегодня, 18:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гвардиола про «Арсенал»: «Хотите войну? Теперь мы воюем. Понимаю, какой вызов нам бросают»
1030 минут назад
Вратаря Аргентины дисквалифицируют на две игры за удар по камере после поражения от Колумбии. Мартинес не сыграет с Венесуэлой и Боливией
339 минут назад
Шченсны согласен быть вторым вратарем в «Барсе», но поборется за место в основе (Маттео Моретто)
6сегодня, 21:18
Чемпионат Франции. «ПСЖ» победил «Ренн», «Осер» разгромил «Брест», «Монако» Головина сыграет с «Монпелье» в субботу
18сегодня, 20:59
«ПСЖ» Сафонова победил «Ренн» – 3:1. У Матвея две победы и ничья в трех матчах за парижан
52сегодня, 20:55
«Милан» разгромил «Лечче», трижды забив за 5 минут – 3:0. У Тео 1+1, у Мораты и Пулишича по голу
17сегодня, 20:44
Сафонов пропустил во 2-м матче подряд. Ему забили с пенальти в матче с «Ренном»
21сегодня, 20:44
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Лечче», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу 
21сегодня, 20:43
Сульшер о Роналду в «МЮ»: «Не могли уступить его «Сити», он забил бы больше Холанда. Но трансфер повлиял на команду, некоторые игроки могли почувствовать себя менее важными»
25сегодня, 20:40
Владимир Габулов: «Считать чужие деньги неприлично, но в бюджетной сфере зарплаты совсем небольшие. Людям приходится жить на очень маленькие доходы. И они растят детей, ищут допзаработки»
2сегодня, 20:31
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека после 3:0 с «Лечче»: «Милану» было важно победить после дерби. Нравится энергия Мораты, она заразительна»
141 минуту назад
Владислав Радимов: «Краснодар» голоден до трофеев. Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку»
154 минуты назад
Алькантара вернется в «Барселону» в январе. Тренер уехал в Англию до конца года из-за налогов
256 минут назад
«Холанду нужно создавать моменты, он последний фрагмент мозаики. Вне штрафной он не вовлечен в игру. Но умение Эрлинга завершать в касание – одно из лучших». Хасселбайнк о норвежце
5сегодня, 21:18
Миранчук о переходе в МЛС: «Хотелось в ЛЧ, но в аренду не хотелось, а в «Аталанте» было бы гораздо меньше шансов играть. Все взвесил и подумал: почему нет?»
5сегодня, 21:06
Чемпионат Испании. «Мальорка» в гостях у «Вальядолида», «Реал» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
8сегодня, 19:05Live
Сесар Навас: «Семак полностью готов тренировать в Европе. Он мог бы стать там великим тренером»
9сегодня, 20:58
«Милан» выиграл 3 матча Серии А кряду с общим счетом 9:1. До этого были две ничьих и поражение
3сегодня, 20:49
Владислав Радимов: «ЦСКА берет Пьянича, чтобы решить проблему уверенности в своих силах на поле. Ни Обляков, ни Дивеев пока не могут взять эту роль»
6сегодня, 20:33
Леманн выплатит 135 тысяч евро за повреждение бензопилой имущества соседа и выезд с парковки без оплаты. Прокурор заявил, что Йенс «явно считает себя выше закона»
2сегодня, 20:21