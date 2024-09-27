Владислав Радимов: «ЦСКА берет Пьянича, чтобы решить проблему уверенности в своих силах на поле. Ни Обляков, ни Дивеев пока не могут взять на себя эту роль»
Владислав Радимов оценил трансфер Миралема Пьяничав в ЦСКА.
В четверг Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Контракт с 34‑летним футболистом подписано по схеме «1+1».
«Уровень для нашего чемпионата высокий, но найти контакт с партнерами тоже надо будет. ЦСКА берет его в первую очередь для того, чтобы решить проблему уверенности в своих силах на поле.
Акинфеев в воротах – это одно, но когда ЦСКА ведет в счете столько матчей и позволяет сравнять, такой человек как раз и нужен. Ни Обляков, ни Дивеев пока не могут взять на себя эту роль, – сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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