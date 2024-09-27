Дмитрий Ефремов: «Пьянич – топ-игрок. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру»

Дмитрий Ефремов оценил переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Это топ-игрок. Даже в свои 34 года он покажет, что является мастером. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру.

Будет ли мотивация? Профессиональному спортсмену, если он любит свое дело, не нужна дополнительная мотивация. Опять же, ЦСКА – это топ-клуб, который должен всегда находиться наверху.

Я по себе знаю, что руководство клуба не берет никого просто так», – сказал экс-хавбек ЦСКА .