Рахимов после 0:0 с «Факелом»: «Как можно за 1-й тайм набрать 16 нарушений? Невозможно назвать команду, у которой в Воронеже получался бы футбол. Искусственное поле, навязывается борьба»
Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Факелом» (0:0) в 10-м туре Мир РПЛ.
– Могла бы игра получиться другой? Больше футбола, меньше борьбы?
– Да, могла бы. Кажется, что в первом тайме было очень много падений из‑за легких касаний. Как можно было за первую половину набрать 16 нарушений?
Думаю, что невозможно назвать команду, у которой в Воронеже получался бы футбол. И «Краснодар» здесь мучился, и другие команды. Понятно, что искусственное поле, навязывается постоянная борьба…
В перерыве мы сказали игрокам, чтобы не концентрировались на этих стыках, а сосредоточились на создании моментов. Не зря их вратарь Беленов был признан лучшим игроком, у наших же ворот практически не было моментов, – сказал главный тренер «Рубина».
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