Министр спорта Оренбургской области после 13 матчей «Оренбурга» без побед: «Верим, что увидим победы. У нас самый высокие цели каждый сезон. Стараемся показывать красивую игру»

Министр спорта Оренбургской области высказался о результатах «Оренбурга».

Сегодня команда проиграла «Пари НН» в Мир РПЛ – 1:2. Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах – 13 матчей.

«Конечно, у нас самые высокие цели в чемпионате на каждый сезон. Нельзя прийти в лигу и заявить, что будешь третий с конца. Таких задач нет ни у одного клуба.

«Оренбург» старается показывать красивую игру, но она пока не результативная в плане очков и места в турнирной таблице. Верим, что в ближайшее время мы увидим победы команды», – сказал Олег Панькин.