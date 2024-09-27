Министр спорта Оренбургской области после 13 матчей «Оренбурга» без побед: «Верим, что увидим победы. У нас самый высокие цели каждый сезон. Стараемся показывать красивую игру»
Министр спорта Оренбургской области высказался о результатах «Оренбурга».
Сегодня команда проиграла «Пари НН» в Мир РПЛ – 1:2. Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах – 13 матчей.
«Конечно, у нас самые высокие цели в чемпионате на каждый сезон. Нельзя прийти в лигу и заявить, что будешь третий с конца. Таких задач нет ни у одного клуба.
«Оренбург» старается показывать красивую игру, но она пока не результативная в плане очков и места в турнирной таблице. Верим, что в ближайшее время мы увидим победы команды», – сказал Олег Панькин.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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