Силкин о Сафонове: «Ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара», получается. Зато теперь смотрит футбол в Париже»
Вратарь признался, что на его переход из «Краснодара» в «ПСЖ» повлияло в том числе отсутствие еврокубков.
«Я согласен. Нет вызовов, потому что мы лишены международных матчей. Но если мотивации не хватает играть, то надо заканчивать с футболом и со спортом вообще!
Еще Лобановский говорил, что на поле нечего делать без мотивации. Если нет мотивации, то что ты можешь показать на поле? Ничего, тебе безразлично. Да, может быть мотивация в зарплате, но чтобы ее получить, надо хорошо играть, а не дурака валять.
Ну вот ушел Сафонов, сыграл там неудачно. Получается, ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара». Зато теперь он смотрит футбол в Париже», – сказал бывший тренер «Динамо».
Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов
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