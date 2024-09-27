Силкин о Сафонове: «Ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара», получается. Зато теперь смотрит футбол в Париже» 

Сергей Силкин отреагировал на высказывание Матвея Сафонова.

Вратарь признался , что на его переход из «Краснодара » в «ПСЖ» повлияло в том числе отсутствие еврокубков.

«Я согласен. Нет вызовов, потому что мы лишены международных матчей. Но если мотивации не хватает играть, то надо заканчивать с футболом и со спортом вообще!

Еще Лобановский говорил, что на поле нечего делать без мотивации. Если нет мотивации, то что ты можешь показать на поле? Ничего, тебе безразлично. Да, может быть мотивация в зарплате, но чтобы ее получить, надо хорошо играть, а не дурака валять.

Ну вот ушел Сафонов, сыграл там неудачно. Получается, ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара». Зато теперь он смотрит футбол в Париже», – сказал бывший тренер «Динамо».

Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов