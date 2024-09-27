Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Ренном». Сафонов может сыграть в третьем матче подряд
Матвей Сафонов может вновь выйти в старте за «ПСЖ» .
Парижский клуб огласил заявку на домашний матч 6-го тура Лиги 1 против «Ренна». Спортс” сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В списке по причине травмы отсутствует Джанлуиджи Доннарумма. Среди вратарей в нем присутствуют Матвей Сафонов и Арнау Тенас.
Российский голкипер отыграл два последних матча «ПСЖ» – против «Жироны» (1:0) и «Реймса» (1:1).
Фото: x.com/PSG
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «ПСЖ»
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