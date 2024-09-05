Роналду – 7-й в списке лучших пенальтистов по версии FourFourTwo. Бланко – 1-й, Роналдо – 5-й, Марадона – 6-й, Месси – 14-й

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Криштиану Роналду попал в десятку лучших пенальтистов по версии FourFourTwo.

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» занял седьмое место в списке, включающем 32 футболиста.

В первую половину рейтинга попали:

1. Куаутемок Бланко, Мексика.

2. Мэтт Ле Тиссье, Англия.

3. Роналд Куман, Нидерланды.

4. Марко ван Бастен, Нидерланды.

5. Роналдо, Бразилия.

6. Диего Марадона, Аргентина.

7. Криштиану Роналду, Португалия.

8. Мишель Платини, Франция.

9. Роберто Баджо, Италия.

10. Харри Кейн, Англия.

11. Лотар Маттеус, Германия.

12. Алан Ширер, Англия.

13. Давид Вилья, Испания.

14. Лионель Месси, Аргентина.

15. Антонин Паненка, Чехословакия.

16. Роберт Левандовски, Польша.

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52 комментария
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А где Гаиска Мендьета? 32 из 34 забил.
+29
-3
+26
Ответ ОттоДракула
А где Гаиска Мендьета? 32 из 34 забил.
У Ле Тиссье 48 реализованных пенальти из 49
+17
0
+17
Ох, Бланко реально бил пенальти круто. С мощнейшего разбега сильно в угол. Очень уверен в себе. Бил и по верхним углам на силу. Без всяких козлиных прыжков а-ля Жоржиньо.
+12
-1
+11
Ответ brodovan
Комментарий скрыт
у него были неудачные пенальти. Навскидку, в полуфинале ЛЧ против Челси. После этого пропустили решающий гол от Торреса
+7
-1
+6
Ответ Асхат Мусин
Хоть в одном компоненте Роналду обошёл Месси
голы головой?))
+6
-1
+5
Зидана вообще нет в топе, при этом Роналдо аж на 5 месте?? Зидан восхищал своим умением в тяжелейших матчах безошибочно реализовывать пенальти: португальцам в овертайме полуфинала евро2000, англичанам на последних минутах на евро2004, португальцам в полуфинале чм06, ну а как он исполнил пенальти в финале чм06 - это нужно иметь просто стальные кохонес.
Роналдо абсолютно не запомнился в качестве пенальтиста - в рядовых матчах забивал.
+7
-2
+5
Ответ Бестрофеник 2024
И здесь наш Месси даже не в 10. Сколько важных пенальти он не забил.Финал Копа Америки с Чили(вылет),1/8 ЛЧ с ПСЖ против Реала(вылет),1/4 ЛЧ с Барсой против Псж(вылет) и так далее...
Месси все свои самые важные пенальти забил на ЧМ 2022.
+6
-2
+4
Мендьета?
+4
-1
+3
Думаю тут еще остались те, кто помнят Бланко. Его считают родоначальником забавного финта «лягушки».
+3
0
+3
Лучший пенальтист это Джордан
+5
-3
+2
Ответ yulay
у него были неудачные пенальти. Навскидку, в полуфинале ЛЧ против Челси. После этого пропустили решающий гол от Торреса
Ну Роналду тоже не забивал в серии пенальти Баварии в полуфинале ЛЧ и в 3 туре на ЧМ 2018 не забил пенку Ираку, Португалия в итоге потеряла очки и попала в сложную сетку, где сразу вылетели от Уругвая.
+3
-1
+2
Фифанель без помощи своего папика Инфантино вообще в топ-10 не попадает.
+3
-2
+1
А где Жоржиньо? Он же благодаря своим пенальти прыжкам чуть Золотой мяч не получил 😄
+1
0
+1
Где Смолов ?
+2
-1
+1
Ответ mvpaq
Лучший пенальтист это Джордан
Майкл? Хендерсон? Эйр?
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
У Рональду 200 пенальти больше всех в истории футбола, считаю данный журнал предвзят, ведь всем известно, что Рональду король пенальти - великий Криштиальти
К психиатру срочно
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Говорят со следующего года будут изменены правила в футбол... Пенальти это нарушение в своей штрафной, а в новом году добавят пеналду! Это когда ты падаешь в чужой штрафной сам, и гол идёт за 2
Чел тебе куда вызвать санитаров?
+1
0
+1
Странно, что нет Мендьеты.
Пенки бил как Боженька, не забил вроде всего 2 пенки за карьеру…
+2
-1
+1
Ответ Сергей Крамаренко
Беланов?
Да какой Беланов? Там Пономарев с Плоскиной рекорды били...Пономарев выиграл- 24 подряд.
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
А где Гаиска Мендьета? 32 из 34 забил.
Опередили)
+4
-3
+1
Ответ Юрий Кечко
Где Смолов ?
В Краснодаре вроде.
0
0
0
Ответ Влад Тюрин
У Ле Тиссье 48 реализованных пенальти из 49
Уже посмотрел. Тогда Мендьета тем более должен в списке быть.
+2
-2
0
Ответ Roy Makaay
Зидана вообще нет в топе, при этом Роналдо аж на 5 месте?? Зидан восхищал своим умением в тяжелейших матчах безошибочно реализовывать пенальти: португальцам в овертайме полуфинала евро2000, англичанам на последних минутах на евро2004, португальцам в полуфинале чм06, ну а как он исполнил пенальти в финале чм06 - это нужно иметь просто стальные кохонес. Роналдо абсолютно не запомнился в качестве пенальтиста - в рядовых матчах забивал.
Скорее всего тут имеется ввиду процент реализации, а не важность матчей, как раз таки помню пенальти роналдо, а вот промахов почти не припомню
0
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0
Ответ Бестрофеник 2024
Ирану не забил
Да, точно, спасибо.
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0
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Ответ Ллб
Майкл? Хендерсон? Эйр?
Джордан Смолов
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А Балотелли где? Какое-то время он вообще, играя за сити, не промахивался с пенальти ни разу
0
0
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Где Рожерио Сени?)
+2
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В Одесском Черноморце Владимир Плоскина был, четыре года и четыре месяца владел рекордом чемпионата СССР по количеству реализованных подряд пенальти (23). Потмо Игорь Пономарев его обогнал 24 подряд забитых.
+1
-1
0
Не буду спорить - Роналду бьет пенальти лучше Месси. Хоть в этом он впереди.
+6
-6
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