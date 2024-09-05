Роналду – 7-й в списке лучших пенальтистов по версии FourFourTwo. Бланко – 1-й, Роналдо – 5-й, Марадона – 6-й, Месси – 14-й
Криштиану Роналду попал в десятку лучших пенальтистов по версии FourFourTwo.
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» занял седьмое место в списке, включающем 32 футболиста.
В первую половину рейтинга попали:
1. Куаутемок Бланко, Мексика.
2. Мэтт Ле Тиссье, Англия.
3. Роналд Куман, Нидерланды.
4. Марко ван Бастен, Нидерланды.
5. Роналдо, Бразилия.
6. Диего Марадона, Аргентина.
7. Криштиану Роналду, Португалия.
8. Мишель Платини, Франция.
9. Роберто Баджо, Италия.
10. Харри Кейн, Англия.
11. Лотар Маттеус, Германия.
12. Алан Ширер, Англия.
13. Давид Вилья, Испания.
14. Лионель Месси, Аргентина.
15. Антонин Паненка, Чехословакия.
16. Роберт Левандовски, Польша.
Роналдо абсолютно не запомнился в качестве пенальтиста - в рядовых матчах забивал.
Пенки бил как Боженька, не забил вроде всего 2 пенки за карьеру…