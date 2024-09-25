Маттеус о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы 3-м, Родри заслуживает его больше. Второе место занял бы Беллингем»

Лотар Маттеус заявил, что не отдал бы «Золотой мяч» Винисиусу Жуниору.

Ранее испанская газета Marca сообщила , что вингер «Реала » получит приз лучшему футболисту года по версии France Football и уже знает об этом.

«Если слухи о том, что Винисиус Жуниор выиграет «Золотой мяч », верны, для меня это не будет большим сюрпризом. При голосовании те, кто забивает голы, всегда привлекают больше внимания, чем другие. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании с мадридским «Реалом», он завоевал титулы, которые оправдывают эту награду.

В моем личном рейтинге лучших футболистов мира этого года Винисиус оказался бы только на третьем месте. На мой взгляд, Родри заслужил «Золотой мяч» больше, чем Винисиус. Он был мозгом и лидером сборной Испании , которая выиграла чемпионат Европы, а также выиграл Премьер-лигу с «Манчестер Сити ». Эти два титула его команды выиграли благодаря его сильным выступлениям. Вот почему я считаю его самым выдающимся игроком года.

На втором месте у меня был бы Джуд Беллингем. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с мадридским «Реалом», а также был одним из лучших игроков на чемпионате Европы. Не в последнюю очередь благодаря его голам сборная Англии вышла в финал против Испании и заняла второе место на Евро.

Вот почему мой пьедестал лучших футболистов мира таков: Родри, Беллингем и затем Винисиус», – сказал бывший игрок «Баварии».