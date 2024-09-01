Маттеус считает, что Виртцу стоит остаться в «Байере» до 2026 года: «Лучше готовиться к ЧМ в привычной обстановке. Ему будет 23, впереди еще 10 замечательных лет за границей»

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Лотар Маттеус считает, что Флориану Виртцу не надо уходить из «Байера» до ЧМ.

Сообщалось, что 21-летним полузащитником интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». 

«Я думаю, что ему лучше будет подготовиться к ЧМ-2026 в привычной обстановке. Будет ли у него та же роль, что и в «Байере», если он перейдет в «Ливерпуль», «Манчестер» или «Барселону»? 

Вот почему я бы рекомендовал ему остаться до 2026 года. Ему будет 23 года, впереди еще 10 замечательных лет за границей.

Игры Лиги чемпионов в этом сезоне – это новый опыт, который сделает его еще сильнее. Надеюсь, он обойдется без травм», – сказал чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ.

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2 комментария
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если хочет расти в проф плане, то лучше Пепа для него не будет, с его футболом и такими партнёрами, в сильнейшей лиги мира+пост лига чемпионов
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