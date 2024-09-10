Маттеус о Компани: «Ситуация в «Баварии» наладилась. Тухель на каждой пресс-конференции говорил об игроках, а Венсан никого не критикует публично – он умеет работать с футболистами»
Лотар Маттеус похвалил подход Венсана Компани к работе в «Баварии».
«Команда хорошо приняла Компани, и ситуация наладилась. Публичные дискуссии об игроках больше не ведутся – этот урок усвоен.
Тухель на каждой пресс-конференции выступал с заявлениями об игроках, которые ему больше не нужны, или о том, что ему нужны новые игроки. Такого больше не услышишь. Компани ничего не требует, его устраивает имеющийся у него состав, и он может быть доволен – за исключением защиты, она по-прежнему немного шаткая.
Он знает, как обращаться с игроками. Он не только защищает их, но и открыто общается с ними внутри клуба – даже если игрок, возможно, не хотел бы чего-то слышать. Но он никого не критикует публично, и это очень хорошо воспринимается игроками после событий последних двух лет», – сказал бывший игрок «Баварии».
Первые два матча и Тухель ничего не говорил
А то, Тухель, конечно, сволочь, что критиковал кого-то, но клуб всё так же пытается от них избавиться/не может договориться.
Видимо, какая-то правда в этом была.
А это, я думаю, зависит от того, что клуб требует.
Реал требует побед. Если ты можешь побеждать - будешь играть/тренировать. Не можешь - вылетишь быстрее, чем пришёл.
Потому их может тренировать Анчелотти, который начинал карьеру ещё условного Каннаваро, тренировал такую гориллу как Гаттузо, а сейчас работает с такой снежинкой, как Винисиус. И побеждает.
Если же клуб хочет инклюзивности, проект, развитие, комьюнити, лавандовый раф или банановый колдрекс, а не трофеев - побеждать там не будут, только и всего.
2. Жозе просто пару раз сделал неверный карьерный выбор. Так бывает. В плохо или неуспешного тренера он не превратился.