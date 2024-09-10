Маттеус о Компани: «Ситуация в «Баварии» наладилась. Тухель на каждой пресс-конференции говорил об игроках, а Венсан никого не критикует публично – он умеет работать с футболистами»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Футбол

Лотар Маттеус похвалил подход Венсана Компани к работе в «Баварии».

«Команда хорошо приняла Компани, и ситуация наладилась. Публичные дискуссии об игроках больше не ведутся – этот урок усвоен.

Тухель на каждой пресс-конференции выступал с заявлениями об игроках, которые ему больше не нужны, или о том, что ему нужны новые игроки. Такого больше не услышишь. Компани ничего не требует, его устраивает имеющийся у него состав, и он может быть доволен – за исключением защиты, она по-прежнему немного шаткая.

Он знает, как обращаться с игроками. Он не только защищает их, но и открыто общается с ними внутри клуба – даже если игрок, возможно, не хотел бы чего-то слышать. Но он никого не критикует публично, и это очень хорошо воспринимается игроками после событий последних двух лет», – сказал бывший игрок «Баварии».

9 комментариев
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Два матча сыграли только.

Первые два матча и Тухель ничего не говорил
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Кто-нибудь понял, почему с Фрайбургом дома в белом играли ?
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
А, отлично. Нужна нянечка, вытирающая слюньки несчастным футболистам, а не топовый тренер, умеющий побеждать на высочайшем уровне. Бавария очень любит АПЛ, очевидно.
При этом топовом тренере Бавария играла, как во времена Ковача
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Ветераны свои то понятно, у них глаз бывает замылен. Но есть такая слабость у менеджмента клубного - ситуацию под удобную им нормальность подгонять, а не наоборот) Просто Компани с Тухелем разных поколений поколений, и не играет ли роль, что условные его баварские "ровесники" в лице Ману, Томаса авторитетом своим могут эти поползновения легко "загасить")
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Ответ Burel
Кто-нибудь понял, почему с Фрайбургом дома в белом играли ?
Это вроде специальная, особенная форма, приуроченная к какой-то дате.
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Ответ MBayern7
При этом топовом тренере Бавария играла, как во времена Ковача
Думаю, следует обратить внимание на футболистов.
А то, Тухель, конечно, сволочь, что критиковал кого-то, но клуб всё так же пытается от них избавиться/не может договориться.

Видимо, какая-то правда в этом была.
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Ответ Алексей Демченко
Я думаю с каждым годом будет нужна все милее и милее нянечка ) Таков он новый дивный мир... Методы старой школы ушли в прошлое , чего стоит один Маур. Игроки становятся мягкими и от любой мало мальской критике уходят в себя. Санчо , Фелиш и др. Не удивлюсь , что скоро реально будет женщина-тренер вытирать сопли этим игрокам.
1. Я не думаю, что это зависит от времени. Люди бывали разные во все времена. Кто-то нежный и чувственный, кто-то агрессивный и грубый. Башню рвало по-разному у разных людей в разные времена (вспомнить того же Галласа или, прости Господи, Роберта Энке). Но это же не сеанс психотерапии, а профессиональный спорт, так что тут важно, что ты показываешь в игре, а не какая ты личность.
А это, я думаю, зависит от того, что клуб требует.

Реал требует побед. Если ты можешь побеждать - будешь играть/тренировать. Не можешь - вылетишь быстрее, чем пришёл.

Потому их может тренировать Анчелотти, который начинал карьеру ещё условного Каннаваро, тренировал такую гориллу как Гаттузо, а сейчас работает с такой снежинкой, как Винисиус. И побеждает.

Если же клуб хочет инклюзивности, проект, развитие, комьюнити, лавандовый раф или банановый колдрекс, а не трофеев - побеждать там не будут, только и всего.

2. Жозе просто пару раз сделал неверный карьерный выбор. Так бывает. В плохо или неуспешного тренера он не превратился.
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