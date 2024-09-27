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Алиссон: «Моя главная мотивация – не трофеи. Вера в Бога заставляет меня работать. Все, что я делаю – способ прославить Бога»

Алиссон рассказал о своей вере в Бога.

«Моя главная мотивация — не призы, трофеи. Моя мотивация идет изнутри.

Моя вера в Бога заставляет меня усердно работать. И я хочу быть лучшим в том, что делаю. Верю, что все, что я делаю, — это способ прославить Бога. Выигранные трофеи и награды делают меня счастливым, но моя мотивация идет изнутри, от моей семьи», – сказал вратарь «Ливерпуля».

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАлиссон
религия
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