  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн, Холанд и Ямаль – самые популярные в фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘. Сегодня дедлайн сбора команд
Фэнтези
0

Кейн, Холанд и Ямаль – самые популярные в фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘. Сегодня дедлайн сбора команд

Харри Кейн, Эрлинг Холанд и Ламин Ямаль лидируют по проценту выбора в фэнтези ЛЧ.

Сбор команд на 1-й тур открыт здесь до 19:45 мск.

Так выглядят рейтинги самых популярных игроков по позициям.

Вратари:

1) Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» (5,5) – 8,84%

2) Мануэль Нойер, «Бавария» (6) – 8,45%

3) Каспер Шмейхель, «Селтик» (5,5) – 8,18%

4) Тибо Куртуа, «Реал» (6) – 7,43%

5) Алиссон, «Ливерпуль» (6) – 5,74%  

+ Адриан Байрами, «Янг Бойз» (4,5) – 20,60%

+ Маттео Биньетти, «Штурм» (4,5) – 10,49% 

Защитники:

1) Алекс Гримальдо, «Байер» (6,5) – 19,37%

2) Ашраф Хакими, «ПСЖ» (6,5) – 16,22%

3) Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (6) – 10,79%

4) Йозуа Киммих, «Бавария» (6,5) – 10,47%

5) Андреа Камбьязо «Ювентус» (6) – 9,44% 

+ Андрей Джурич, «Црвена Звезда» (4,5) – 22,57%

+ Ондржей Кукучка, «Спарта» (4,5) – 13,39%

+ Эммануэл ван де Блак, ПСВ (4,5) – 12,59%

+ Лоренцо Бернаскони, «Аталанта» (4,5) – 12,05%

+ Алистер Джонстон, «Селтик» (5) – 10,58% 

Полузащитники:

1) Ламин Ямаль, «Барселона» (8) – 33,96%

2) Винисиус, «Реал» (9) – 29,29%

3) Джамал Мусиала, «Бавария» (8) – 26,47%

4) Мохамед Салах, «Ливерпуль» (8,5) – 21,93%

5) Брэдли Барколя, «ПСЖ» (7,5) – 17,68%

Нападающие:

1) Харри Кейн, «Бавария» (9) – 51,33%

2) Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (9) – 46,92%

3) Килиан Мбаппе, «Реал» (9) – 27,45%

4) Виктор Дьокереш, «Спортинг» (7,5) – 24,38%

5) Роберт Левандовски, «Барселона» (8,5) – 10,13%

Дедлайн в фэнтези Лиги чемпионов – 19:45 мск, когда стартуют первые две игры нового турнира.

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе
logoБавария
logoБайер
logoПСЖ
logoМануэль Нойер
logoЛиверпуль
logoСелтик
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКаспер Шмейхель
logoРоберт Левандовски
logoФэнтези
logoЭмилиано Мартинес
logoТибо Куртуа
logoВирджил ван Дейк
logoХарри Кейн
logoАлекс Гримальдо
logoМохамед Салах
logoЙозуа Киммих
logoКилиан Мбаппе
logoАлиссон
logoАшраф Хакими
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoВиктор Дьокереш
logoБрэдли Барколя
logoДжамал Мусиала
logoАндреа Камбьязо
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» хочет подписать Родри, Трента и Салиба или Ромеро следующим летом. Клуб следит за ходом дела о 115 нарушениях «Сити» (The Independent)
3 минуты назад
«Будь у Джикии грузинский паспорт – все было бы по-другому. А видят, что русский, сразу человек второго сорта». Агент Шпинев об отказе иностранных клубов от россиян
4834 минуты назад
Елагин прокомментирует матч ЛЧ «Милан» – «Ливерпуль» на Okko
27сегодня, 08:57
Лига чемпионов стартует! «Ювентус» примет ПСВ, «Реал» против «Штутгарта», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб
88сегодня, 08:30
«Барселона» показала третью форму – светло-зеленую. Она символизирует развитие женского футбола и «процветание, рост и прогресс в борьбе за равенство»
42сегодня, 08:25Фото
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Рубина», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в среду
26сегодня, 07:30
Вы опытный маркетолог, который круто анонсирует продукты и привлекает трафик? Тогда приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 07:00Вакансия
Федотов о желании получить 200 млн рублей от ЦСКА: «Это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом»
46сегодня, 06:15
Кросби продлил контракт с «Питтсбургом», ЦСКА накажут за «Зенит» – позор российского футбола», Дюков пойдет еще на один срок в РФС, новое поражение «Металлурга» и другие новости
36сегодня, 06:10
Как начнется Лига чемпионов? Попробуйте угадать победителей матчей
сегодня, 05:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мальоркой»
22 минуты назад
Сазонов повредил «кресты» на тренировке «Эмполи». Защитник еще не играл за клуб после перехода из «Торино»
24 минуты назад
«У Мбаппе есть все, чтобы встать в один ряд с Роналду, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. Он может стать великим игроком «Реала». Экс-игрок «Мадрида» Амависка о Килиане
1044 минуты назад
Алексей Батраков: «Хотел бы когда‑нибудь оказаться в «Барсе», такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом»
15сегодня, 08:40
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Пхоханом», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Райяном»
8сегодня, 08:15
«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды». Аршавин о 36-летнем форварде
4сегодня, 08:09
«Реал» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 07:57
«Ювентус» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
5сегодня, 07:50
Сорокин о бане России: «Нужно продолжать убеждать УЕФА, что это не очень справедливо. Если не будем верить, нам и работать не нужно»
17сегодня, 07:45
Гогниев вновь возглавил «Аланию»: «С Возвращением, Спартак Артурович!»
19сегодня, 07:15