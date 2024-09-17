Кейн, Холанд и Ямаль – самые популярные в фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘. Сегодня дедлайн сбора команд
Сбор команд на 1-й тур открыт здесь до 19:45 мск.
Так выглядят рейтинги самых популярных игроков по позициям.
Вратари:
1) Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» (5,5) – 8,84%
2) Мануэль Нойер, «Бавария» (6) – 8,45%
3) Каспер Шмейхель, «Селтик» (5,5) – 8,18%
4) Тибо Куртуа, «Реал» (6) – 7,43%
5) Алиссон, «Ливерпуль» (6) – 5,74%
+ Адриан Байрами, «Янг Бойз» (4,5) – 20,60%
+ Маттео Биньетти, «Штурм» (4,5) – 10,49%
Защитники:
1) Алекс Гримальдо, «Байер» (6,5) – 19,37%
2) Ашраф Хакими, «ПСЖ» (6,5) – 16,22%
3) Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (6) – 10,79%
4) Йозуа Киммих, «Бавария» (6,5) – 10,47%
5) Андреа Камбьязо «Ювентус» (6) – 9,44%
+ Андрей Джурич, «Црвена Звезда» (4,5) – 22,57%
+ Ондржей Кукучка, «Спарта» (4,5) – 13,39%
+ Эммануэл ван де Блак, ПСВ (4,5) – 12,59%
+ Лоренцо Бернаскони, «Аталанта» (4,5) – 12,05%
+ Алистер Джонстон, «Селтик» (5) – 10,58%
Полузащитники:
1) Ламин Ямаль, «Барселона» (8) – 33,96%
2) Винисиус, «Реал» (9) – 29,29%
3) Джамал Мусиала, «Бавария» (8) – 26,47%
4) Мохамед Салах, «Ливерпуль» (8,5) – 21,93%
5) Брэдли Барколя, «ПСЖ» (7,5) – 17,68%
Нападающие:
1) Харри Кейн, «Бавария» (9) – 51,33%
2) Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (9) – 46,92%
3) Килиан Мбаппе, «Реал» (9) – 27,45%
4) Виктор Дьокереш, «Спортинг» (7,5) – 24,38%
5) Роберт Левандовски, «Барселона» (8,5) – 10,13%
Дедлайн в фэнтези Лиги чемпионов – 19:45 мск, когда стартуют первые две игры нового турнира.
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