Харри Кейн, Эрлинг Холанд и Ламин Ямаль лидируют по проценту выбора в фэнтези ЛЧ.

Сбор команд на 1-й тур открыт здесь до 19:45 мск. Так выглядят рейтинги самых популярных игроков по позициям. Вратари: 1) Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» (5,5) – 8,84% 2) Мануэль Нойер, «Бавария» (6) – 8,45% 3) Каспер Шмейхель, «Селтик» (5,5) – 8,18% 4) Тибо Куртуа, «Реал» (6) – 7,43% 5) Алиссон, «Ливерпуль» (6) – 5,74% + Адриан Байрами, «Янг Бойз» (4,5) – 20,60% + Маттео Биньетти, «Штурм» (4,5) – 10,49% Защитники: 1) Алекс Гримальдо, «Байер» (6,5) – 19,37% 2) Ашраф Хакими, «ПСЖ» (6,5) – 16,22% 3) Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (6) – 10,79% 4) Йозуа Киммих, «Бавария» (6,5) – 10,47% 5) Андреа Камбьязо «Ювентус» (6) – 9,44% + Андрей Джурич, «Црвена Звезда» (4,5) – 22,57% + Ондржей Кукучка, «Спарта» (4,5) – 13,39% + Эммануэл ван де Блак, ПСВ (4,5) – 12,59% + Лоренцо Бернаскони, «Аталанта» (4,5) – 12,05% + Алистер Джонстон, «Селтик» (5) – 10,58% Полузащитники: 1) Ламин Ямаль, «Барселона» (8) – 33,96% 2) Винисиус, «Реал» (9) – 29,29% 3) Джамал Мусиала, «Бавария» (8) – 26,47% 4) Мохамед Салах, «Ливерпуль» (8,5) – 21,93% 5) Брэдли Барколя, «ПСЖ» (7,5) – 17,68% Нападающие: 1) Харри Кейн, «Бавария» (9) – 51,33% 2) Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (9) – 46,92% 3) Килиан Мбаппе, «Реал» (9) – 27,45% 4) Виктор Дьокереш, «Спортинг» (7,5) – 24,38% 5) Роберт Левандовски, «Барселона» (8,5) – 10,13% Дедлайн в фэнтези Лиги чемпионов – 19:45 мск, когда стартуют первые две игры нового турнира.