Фигу о календаре: «Это как снежный ком – чем больше матчей, тем крупнее контракты. Если их будет меньше, зарплаты сократятся»
Луиш Фигу высказался об увеличении количества матчей в этом сезоне.
Ранее игроки топ-клубов, в частности Родри из «Манчестер Сити», Алиссон из «Ливерпуля» и Жюль Кунде из «Барселоны», высказали недовольство из-за перегруженного календаря. Упоминалось, что по этой причине игроки могут устроить забастовку.
«Мы должны посмотреть, какое решение будет лучшим. Но, конечно, матчей становится все больше и больше.
Все это как снежный ком. Чем больше матчей, тем крупнее контракты. Если будет меньше матчей, зарплаты сократятся», – отметил экс-игрок «Реала», «Барселоны» и «Интера».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости