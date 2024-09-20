Фигу о календаре: «Это как снежный ком – чем больше матчей, тем крупнее контракты. Если их будет меньше, зарплаты сократятся»

Луиш Фигу высказался об увеличении количества матчей в этом сезоне.

Ранее игроки топ-клубов, в частности Родри из «Манчестер Сити », Алиссон из «Ливерпуля » и Жюль Кунде из «Барселоны», высказали недовольство из-за перегруженного календаря. Упоминалось, что по этой причине игроки могут устроить забастовку.

«Мы должны посмотреть, какое решение будет лучшим. Но, конечно, матчей становится все больше и больше.

Все это как снежный ком. Чем больше матчей, тем крупнее контракты. Если будет меньше матчей, зарплаты сократятся», – отметил экс-игрок «Реала», «Барселоны» и «Интера».