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Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Алиссон рискует пропустить ближайший матч «Ливерпуля».

Из-за проблем с задней поверхностью бедра голкипер может не сыграть против «Борнмута» в субботу.

Главный тренер «красных» Арне Слот отметил, что бразилец получил повреждение еще до встречи с «Миланом» в Лиге чемпионов, но после нее стал чувствовать себя хуже. У футболиста «небольшая проблема с одной из мышц».

В этом сезоне Алиссон провел 4 матча в АПЛ и не пропустил в 3 из них. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Associated Press
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoАрне Слот
logoБорнмут
logoАлиссон
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