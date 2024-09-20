Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»
Алиссон рискует пропустить ближайший матч «Ливерпуля».
Из-за проблем с задней поверхностью бедра голкипер может не сыграть против «Борнмута» в субботу.
Главный тренер «красных» Арне Слот отметил, что бразилец получил повреждение еще до встречи с «Миланом» в Лиге чемпионов, но после нее стал чувствовать себя хуже. У футболиста «небольшая проблема с одной из мышц».
В этом сезоне Алиссон провел 4 матча в АПЛ и не пропустил в 3 из них. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Associated Press
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