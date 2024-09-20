Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Алиссон рискует пропустить ближайший матч «Ливерпуля».

Из-за проблем с задней поверхностью бедра голкипер может не сыграть против «Борнмута » в субботу.

Главный тренер «красных» Арне Слот отметил, что бразилец получил повреждение еще до встречи с «Миланом» в Лиге чемпионов, но после нее стал чувствовать себя хуже. У футболиста «небольшая проблема с одной из мышц».

В этом сезоне Алиссон провел 4 матча в АПЛ и не пропустил в 3 из них. Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь .