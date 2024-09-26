Мостовой о словах Сафонова про уход из «Краснодара»: «Рассмешило, что написали, будто раскритиковал российский футбол. Зачем подливать масло в огонь? Все говорили это 15 лет назад»
Ранее экс-голкипер «Краснодара» заявил, что в России игроки «варятся в своем котле». Сафонов отметил, что отсутствие еврокубков сильно повлияло на его решение перейти в «ПСЖ» этим летом.
«Меня немного рассмешило, что в СМИ написали, что Сафонов раскритиковал российский футбол. Он же этого не делал, а просто сказал то, о чем все говорили 5, 10 и даже 15 лет назад. Если есть возможность уехать в Европу, то нужно это делать, тем более в наше время, когда мы отстранены от еврокубков. Зачем подливать масло в огонь?
Такая же ситуация с Глушенковым, про которого раздули, будто он от сборной отказывается», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. В России все варятся в своем котле, половина матчей неинтересны»
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