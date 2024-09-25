Гвардиола о травме Родри: «Когда ты надолго остаешься без лучшего полузащитника мира, это серьезный удар. Есть мнения, что он будет отсутствовать меньше, чем мы ожидаем»

Пеп Гвардиола высказался о травме Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте. Сообщалось , что он может пропустить остаток сезона.

«У нас все еще нет точного ответа. Он выбыл на долгий срок. Но есть мнения, что он будет отсутствовать меньше, чем мы ожидаем. Прямо сейчас я не могу вам сказать.

Мы ждем последних телефонных звонков и определения типа операции, которая ему нужна. Сегодня вечером или завтра мы узнаем точно.

Когда ты на долгое время остаешься без лучшего полузащитника мира, это серьезный удар. Но мой долг – найти решение. Когда игрок незаменим, мы должны [компенсировать его потерю] командными действиями», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».