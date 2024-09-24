Травма Родри – кошмар для «Сити». Что придумает Пеп?

Палагин отвечает на главные вопросы.

«Манчестер Сити» заходит на незнакомую территорию – теперь до конца сезона играть без Родри. При всем великолепии испанца на поле его главное базовое качество – доступность. За пять лет в Англии опорник травмировался всего раз – это была мышечная травма в дебютном сезоне, когда еще не считался игроком основы. Пеп банально не знает, как играть без Родри.

Как же будет выкручиваться?

1. Потеря ключевого игрока на долгий срок – уже традиция «Сити». Например, Пеп дважды терял Кевина де Брюйне: оба раза бельгиец пропускал первую часть сезона, а вторую тратил на набор формы. Получалось по-разному, но оба раза «Сити» брал титул, несмотря на отсутствие пикового КДБ. Что показательно – оба раза в условиях суперплотной гонки. В сезоне-2018/19 обошли «Ливерпуль» (перевес в одно очко), в прошлом сезоне – «Арсенал» (перевес в два).

Вывод: у Пепа уже есть удачный опыт замены лидера. Состав «Сити», безусловно, важное подспорье, но качества КДБ были слишком уникальны даже для него. Еще одна любопытная деталь – маневры Гвардиолы. В первый раз старался заменить Кевина напрямую (на позиции здорово раскрылся Бернарду). Во второй – поделил качества КДБ между тремя игроками. Позиция Де Брюйне отошла Хулиану Альваресу, обострения из опорной легли на Фила Фодена, а креатив из глубины дал Родри.

Сейчас у Пепа есть возможность задействовать и первый вариант, и второй. Прямой заменой Родри могут стать Матео Ковачич и Илкай Гюндоган. Помочь им разделить качества испанца способны Джон Стоунз, Бернарду Силва и Рико Льюис. Именно на бумаге все выглядит не так страшно.

2. Помимо кейса с Де Брюйне важно разобрать успешный опыт замены опорника – он еще актуальнее сейчас. Речь про сезон-2018/19, когда основным у Пепа был Фернандиньо. Бразилец избежал серьезной травмы, но по ходу кампании постоянно вылетал из-за мелких (аж шесть раз). В итоге полностью пропустил финальный отрезок – суперважный в тот год, учитывая давление «Ливерпуля».

По словам Пепа, «Сити» не выиграл титул, если бы не нашел замену бразильцу внутри состава. Игрок, который стал джокером, сейчас до сих пор в команде – это Гюндоган.

На своем отрезке Илкай блистал как разыгрывающий опорник, но Пеп особо хвалил Гюндогана за аспекты, связанные с игрой без мяча. Приводил в пример выезд к «Бернли» Шона Дайча – в тот момент самой британской команде лиге. Несмотря на стиль соперника и мелкие габариты, Гюндоган справился (например, помог команде избежать угловых у своих ворот).

3. У всех этих примеров есть важная проблема – ни Фернандиньо, ни даже КДБ не были для «Сити» так же важны, как нынешний Родри. Звучит абсурдно, но процент побед у «Сити» с Де Брюйне и без него ненамного в пользу бельгийца. Статистика только по АПЛ, но и она красноречива: без КДБ «Сити» набирает 2,2 очка за игру, с ним – 2,3.

Родри – другое дело. По данным Opta, с испанцем в основе «Сити» набирает 2,4 очка за матч, без него – 1,9. Если экстраполировать на целый сезон, получится разница между чемпионской командой и претендентом на ЛЧ. Учитывая плотность последних гонок с «Арсеналом» и темп, который взял «Ливерпуль» Слота, звучит устрашающе.

Пессимизм разбавляет малая выборка: без Родри «Сити» провел только 21 матч в АПЛ. Иногда это были большие матчи, где вероятность проиграть в любом случае высока, иногда – матчи на финише сезона, когда Пеп мог поберечь основу (то есть убирал из состава не только Родри).

4. Именно по важности для команды потерю Родри можно сравнить лишь с травмой Эмерика Лапорта в сезоне-2019/20. До сих пор это последняя кампания, когда «Сити» не стал чемпионом. Тогда получилось что-то среднее: не достигли чемпионской планки в 90+ очков и быстро отпустили «Ливерпуль», но при этом уверенно оторвались от всех остальных.

Сейчас в это сложно поверить, но на момент травмы Лапорт был чуть ли не ключевым игроком для Пепа. Вот характерное замечание от Гвардиолы в тот год: «Нам очень сильно его не хватает. Просто представьте любую команду, у которой вылетает их лучший центральный защитник. В нашем случае речь про лучшего левоногого ЦЗ в мире. Его качества уникальны для нашего состава: у нас нет защитника, который бы так здорово помогал развивать атаки, будучи левшой».

Перед вылетом испанец провел в АПЛ 47 матчей. Темп набора очков в них – 2,61 за игру. В последних 47 матчах с Родри темп набора очков абсолютно(!) такой же – тоже 2,61. В обоих случаях это почти гарантия титула – 99 очков, если переносить данные на целый сезон.

Еще раз: «Сити» не просто лишился Родри, а Родри в форме одного из главных претендентов на «Золотой мяч». То же самое было с Лапортом. Защитник так и не вернулся на уровень перед травмой, но в тот момент его важность для команды тоже зашкаливала. «Сити» не справился с его потерей.

Важное преимущество в этот раз – резерв, который есть в распоряжении Пепа. Заменить Родри могут профильные игроки. Лапорта же в роли ЦЗ подменял номинальный опорник Фернандиньо. Это ударило и по сыгранности, и по результата.

5. Прошлый сезон – хороший индикатор важности Родри. За всю кампанию «Сити» проиграл только пять матчей. Четыре – когда был дисквалифицирован Родри. Не факт, что с испанцем «Сити» был бы безгрешен, но показательно, что Пеп старался задействовать опорника буквально в каждой игре. В какой-то момент Родри был настолько выхолощен, что даже попросил выходной.

Ключевая проблема в тот год – непонимание, как компенсировать потерю. Пеп применял методы, похожие на попытки заменить КДБ. Напрямую Родри пытались заменить с помощью Кэлвина Филлипса и Матео Ковачича. Убедившись, что ни один не тянет, Пеп начал делить обязанности Родри между несколькими игроками. Приводило к тому, что команда теряла привычный стиль и сыгранность на других участках.

Апофеоз экспериментов – вынос «Сити» в игре с «Астон Виллой». По счету всего 0:1, но по всем параметрам тотальный разгром (например, удары – 2:22). В тот вечер Пеп пытался заменить Родри, разместив сразу две пары опорников.

С мячом была пара номинальных ЦЗ – Мануэль Аканджи + Джон Стоунз:

Без мяча команда перестраивалась на пятерку защитников, а опорную держали Рико Льюис и Хулиан Альварес:

В итоге получался провал по всем направлениям. Восполнить потерю Родри не получалось, а попытки его заменить генерировали новые проблемы.

6. Чего конкретно лишается «Сити», потеряв Родри?

Пожалуй, можно выделить четыре качества, в которых испанец особенно хорош.

● Физическая мощь. Родри не просто классный опорник, а еще и высокорослый опорник. Это дополнительно помогает с отбором (оттесняет за счет корпуса) и на стандартах у своих ворот (помогает с выносом мяча). Без Родри «Сити» становится банально менее габаритной командой.

Важность Родри в этом аспекте хорошо описал недавний матч с «Бренфтордом», где испанец вышел на замену вместо Матео Ковачича. Тренирующий соперника Томас Франк отмечал, что с Родри «Сити» стал легче прессинговать и забирать мяч – до перерыва, когда опорную держал Ковачич, это было главной проблемой.

● Чтение эпизодов у своих ворот. Грубо говоря, Родри готов к любому типу передач. Если идет верховая, может стать третьим ЦЗ и добавить компактности в штрафной. Если идет катбэк (пас назад под удар), может перехватить, расположившись строго между ЦЗ и восьмерками.

Проблема с Ковачичем в этом отношении – габариты и отсутствие опыта игры единственным опорным. В «Челси» его могла подстраховать схема с тремя ЦЗ и напарник по полузащите.

● Нейтрализация контратак. Одна из основных задач для опорника «Сити», учитывая время, которое команда проводит с мячом. В этом сезоне аспект будет еще более важен – Пеп использует структуру с одним разыгрывающим опорником, а не двумя.

У Ковачича, несмотря на малую выборку, уже были провалы в этом отношении. Одна из причин – физика. Матео плохо покрывает пространство. Как пример – кубковый финал с «МЮ» и контратака, после которой «Сити» получил второй мяч.

Ковачич начинал эпизод рядом с Бруну Фернандешем:

А заканчивал в нескольких метрах от него:

Португалец наказал голевой передачей.

● Оружие против автобусов. Тут у Родри два приема. Первый – резкие подключения к атакам. Как правило, применяет против команд, которые обороняются в пять защитников или перестраиваются на пятерку ситуативно. Может либо пойти в штрафную, либо уловить момент для дальнего удара.

Второй прием – широкий спектр передач. Выделяем разрезающие, в которых Родри безумно прибавил в прошлом сезоне. За всю кампанию их набралось 15 штук – больше, чем за всю карьеру.

Ковачич проигрывает по обоим параметрам. В прошлом сезоне Пеп критиковал его за пассивность на мяче в игре с «Вулвз». В эти выходные Матео был ужасен с точки зрения дальних ударов. В целом у него только три гола в АПЛ ударами из-за штрафной. У Родри только четыре случились в прошлом сезоне.

6. Хорошая новость – кажется, Пеп подготовился к игре без Родри.

Процесс начался еще в американском турне, где «Сити» не рассчитывал на испанца. В роли Родри стали активнее задействовать Ковачича. Речь не только про тренировки. Вместе с Пепом хорват изучал видеофрагменты игры Родри. Рассуждая о специфике, Матео отмечал самые сложные аспекты: «Прибавить в выборе позиции, лучше держать зону, не слишком увлекаться атаками. Для игрока, который много двигается с мячом, это пока все очень сложно и непривычно».

Очень похоже на адаптацию самого Родри. Пару лет назад испанец рассказывал, что Пеп просит его быть маяком на поле: «Чтобы я не двигался, но все вращалось вокруг меня».

Ковачич постепенно становится таким маяком: в Суперкубке с «МЮ» сделал всего 49 передач, а неделю спустя против «Челси» довел счетчик до 66. Количество пасов не всегда показатель, но в данном случае описывает прогресс: Матео начал лучше себя предлагать под передачи.

Проблема в том, что Ковачич все еще в начале пути. Команда победила с ним во всех матчах – ощутимый прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Но нужно учитывать два фактора. Первый – «Сити» противостояли либо совсем слабые команды, либо те, где летом сменились тренеры. Второй – даже в этих матчах Ковачичу требовалась поддержка. Пеп отправлял ему в помощь дополнительного опорника, либо рано менял (один раз – вообще в перерыве).

7. Еще один аспект, в котором Пеп подготовился к отсутствию Родри, касается эпизодов позиционной защиты.

У «Сити» их по умолчанию немного, но тоже это показательная перестановка.

Теперь опорника «Сити» прикрывают сразу два партнера, а не один как было раньше. Схема – 4-1-4-1 вместо 4-4-2. Рядом с опорником две восьмерки – как правило, это КДБ и Бернарду. Ковачич мог оценить эти меры поддержки на старте сезона:

Можно предположить, что Матео и запустил изменения. Объясняя сложность замены Родри, вспоминал, что в «Челси» постоянно делил опорную с партнером – либо с Жоржиньо, либо с Нголо Канте, который пашет за двоих. У «Сити» нет своего Канте, но рядом с Ковачичем снова два партнера.

8. Вероятно, если прогресс Ковачича застопорится, Пеп перейдет к более проверенному варианту с Гюндоганом.

Главное преимущество Илкая – опыт игры опорником в целом и опорником конкретно у Пепа. Знаком с требованиями лучше Ковачича и точно способен потянуть – либо в соло, либо в паре с ним. По ходу требл-сезона Гюндоган даже подменял Родри.

В чем Илкай принципиально сильнее хорвата, так это в плеймейкерских функциях. В какой-то момент немцу даже принадлежал рекорд по передачам за матч в АПЛ. В шестерке лучших результатов прямо сейчас – сразу три на счету Гюндогана (все – в роли опорника).

Главное сомнение – возраст. Когда Гюндоган подменял Фернандиньо, ему было 28. Сейчас Илкай приближается к 34. Вопрос не в игровых способностях, а в физике. На Гюндогана рассчитывают не только в опорной зоне, но и поближе к чужим воротам – либо в поддержку Эрлингу Холанду, либо на его место, когда норвежец устанет.

9. Пожалуй, Ковачич и Гюндоган – единственные варианты, чтобы заменить Родри напрямую. Еще в распоряжении Пепа три игрока, которые могут компенсировать часть качеств Родри: Стоунз, Бернарду и Льюис.

Стоунз – напарник Родри в требл-сезоне. Начинал матчи как ЦЗ, но в позиционных атаках поднимался вторым опорником. Сейчас не в форме, но как никто знает, в чем Родри был особенно хорош.

Бернарду – главный универсал Пепа. По отзывам лучше всех в команде интерпретирует идеи тренера. Возможно, какие-то задачи Родри отойдут ему.

Льюис – играл в паре с Родри еще до Стоунза. Вместе с ним по очереди шли в атаку. В этом плане точно может быть полезен. Пеп говорит, что у Рико уникальная способность оставаться одному на самых разных участках поля.

10. Интересно, вдохновят ли Пепа примеры конкурентов, которые тоже вынужденно переизобретали опорную. Речь в первую очередь про «Ливерпуль» и «Астон Виллу».

Мерсисайдцы пытались найти опорника, но в итоге пошли путем тренировок – теперь в этой роли новичок (Райан Гравенберх), которому освоиться активно помогают партнеры. В стадии игры без мяча голландца поддерживает только Алексис Мак Аллистер. Когда мяч у «Ливерпуля», к Райану могут сместиться Трент Александер-Арнольд или Доминик Собослаи. Постоянной структуры нет, но механизмы знакомы каждому из тройки.

«Астон Вилла» не хотела выходить на рынок, но из-за продажи Дугласа Луиса пришлось. Решили не рушить привычную модель, а функции бразильца распределили строго между связкой Тилеманс-Онана. Благодаря тренировкам Уная Эмери парочка теперь здорово понимает друг друга – даже лучше, чем в сборной Бельгии.

Возможно, Пеп «я украл столько идей, сколько смог» Гвардиола выстроит похожий конструктор. Ресурсы точно есть.

Родри пропустит сезон из-за травмы колена. Катастрофа

Родри не похож ни на одну суперзвезду

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff, Stu Forster / Staff, Alex Livesey / Stringer, Matt McNulty / Stringer, Michael Regan / Staff, Catherine Ivill / Staff