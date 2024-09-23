Родри не похож ни на одну суперзвезду. Как же жаль 💔

Родри, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне из-за тяжелой травмы колена. Это потеря не только для Пепа Гвардиолы и болельщиков «Манчестер Сити», но и для тех, кто даже в суперзвездах ценит простоту и скромность.

В июле 2019-го за Родри заплатили 70 миллионов евро отступных. Через пару недель «Ман Сити» оформил 3:1 с японским «Иокогама Ф. Маринос» в предсезонке, а Пеп Гвардиола заявил: «Родри был невероятен. Мы знали это и так, но теперь могу заверить: у нас есть невероятный опорник на ближайшие десять лет. Или как минимум на те годы, что он будет на контракте с «Ман Сити».

И в чем Гвардиола был не прав?

Осень Родри начал один из главных кандидатов на «Золотой мяч», ведь успехи «Ман Сити» и сборной Испании без него не представить.

А ведь Родри – не только выдающийся игрок. Для футбольной суперзвезды у него крайне непривычный образ.

Не ведет соцсети – не понимает зачем

Если попытаетесь найти Родри в твиттере или инстаграме, не выйдет – появятся только фан-аккаунты. Чуть меньше месяца назад Родри пришел в подкаст ВВС к Джо Харту и объяснил, почему никогда не вел соцсети.

«Это решение я принял очень, очень давно, – сказал испанец. – Часто дети просто повторяют друг за другом. Помню, все начали регистрироваться на этих платформах, а я сказал: «Нет, мне не нужно. У меня есть друзья. Не хочу сидеть в соцсетях – хочу гулять в парке, тусоваться в деревне». Помню, как подумал: «Не хочу искать друзей в интернете».

Сразу сказал этому «нет» и решил придерживаться принципа до конца. Так что решение я принял не три года назад. Мне было легко не заводить соцсети, потому что у никогда не было ощущения, что они мне нужны.

Проблема в том, что в обществе есть мнение: «Тебе нужно это, это и это». А потом смотришь и думаешь: «Оу, мне действительно все это нужно?» Нет. Поэтому я так ценю свое решение. Мне нравится жизнь такой, какая она есть. Настоящая.

Раньше мы с тобой [Джо Хартом] никогда не встречались. А сейчас здорово проводим время, и это происходит в реальной жизни. Ты мне не писал сообщение или что-то в таком роде. Отношения лицом к лицу – настоящие. Если честно, у меня все хорошо. Мое окружение – замечательное, здоровое. И из-за этого я очень счастлив.

Понимаю, что у соцсетей есть и плюсы. Не говорю, что они ужасны. Но у меня один вопрос: «Они реально вам нужны?» Если да, то, конечно, ими стоит пользоваться».

Не гонится за индивидуальными наградами – не верит в их принципы

Когда Испания праздновала победу на Евро с болельщиками, слово взял капитан Альваро Мората.

«Нужно заставить Родри завести инстаграм, – сказал форвард в микрофон перед десятками тысяч фанатов. – Тогда посмотрим, выиграет ли он большую индивидуальную награду. Потому что он этого заслуживает. Игрой и характером Родри привел нас к победе на Евро!

В прошлом году после требла «Ман Сити» Родри стал пятым в голосовании за «Золотой мяч». «Не удивлен, – отреагировал испанец в интервью The Mirror. – Это нормально. Я очень хорошо понимаю, как устроены индивидуальные награды. Они основаны на маркетинге, деньгах и рекламе. Испанские полузащитники прошлого не получали того, что заслуживали. Понимаете, о чем я? 😀 Для меня большее значение имеют командные достижения».

Спокоен Родри и сейчас. «Говорят, я буду соревноваться с Винисиусом, которого очень уважаю, – сказал испанец ESPN. – Считаю, он отличный игрок. Сам факт того, что обо мне говорят в таком ключе, – повод гордиться проделанной работой. Все зависит от того, что люди ценят [при голосовании], что считают важным. Многие игроки заслуживают эту награду. Но представьте, каково мне, когда я выхожу на улицу, а люди говорят: «Ты выиграешь «Золотой мяч», ты заслуживаешь». Для меня это уже победа. Даже не мечтал о таком».

Ноль татуировок – считает их уродливыми

Родри только перешел в «Ман Сити», а Пеп Гвардиола уже был в восторге.

«У него нет татуировок и сережек, – говорил Пеп в интервью BT Sport. – Его прическа… Он весь выглядит как опорный полузащитник! Таким и должен быть игрок его позиции – он должен постоянно думать о команде».

В июне 2019-го Родри дал интервью испанской газете ABC. Один из вопросов – про татуировки.

«Они никогда мне не нравились, – отрезал испанец. – Считаю их уродливыми».

А ведь он еще заправляет футболку в шорты!

Не тратит деньги на роскошь

В 20 Родри получил права и задумался о машине – чтобы ездить к семье в Мадрид из Кастильи. Так у него появился подержанный Opel Corsa – купил у пожилой женщины по объявлению. «Игроки тратят гигантские деньги на машины, – недоумевал Родри. – Зачем? Ее цель – довезти из точки А в точку Б».

Машину он не сменил ни после попадания в основу «Вильярреала», ни после перехода в «Атлетико». После трансфера в «Сити» он ездит на «Мерседесе» от клуба.

К одежде такой же подход. Родри вообще не покупает люксовые вещи – и партнеры по «Ман Сити» шутят над этим. «Это просто невероятно, – признался Родри в интервью COPE. – Они видят какие-то граффити и считают, что нужно подражать этому. Мне это не кажется нормальным. Грилиш и Аке приходят и начинают давать уроки… Но я предпочитаю стиль Джона Стоунза».

«Надо мной постоянно шутят, – рассказывал Родри в другом интервью. – Парни подходят и начинают: «Где ты купил эту вещь? А эту?» Стою и думаю: «Просто оставьте меня в покое». Я очень обычный. Иногда ребятам сложно это понять».

В 2019-м Родри рассуждал о роскоши. «Нужно быть умным, – сказал он АВС. – Все эти вещи не принесут счастья. Радость и удовольствие мне доставляет другое: хорошее окружение, удовлетворение от своего дела. Не отказываюсь от возможности сделать жизнь комфортнее, но роскошные вещи – просто не то, что наполняет мою жизнь день ото дня. Я не стремлюсь к ним».

И еще одна мысль по этому поводу. «У футболистов очень высокое качество жизни, а ведь рядом те, для кого каждый день – борьба, – сказал Родри El País. – Мы тоже боремся, но делаем это, зная, что будем жить хорошо. Такой взгляд на вещи помогает. Когда у меня проблема, я смотрю на нее через эту призму, чтобы понять, настоящая ли она».

Советует постоянно учиться

Родри рано усвоил, что в футболе нет гарантий: в 17 его отчислили из академии «Атлетико» из-за нехватки роста и силы (что странно: 183 сантиметра – разве мало для опорника?). Новую команду он, конечно, нашел – «Вильярреал Б». Но навсегда запомнил: в футболе все резко меняется.

К тому же рядом всегда был отец, который из-за травмы спины не поднялся выше Сегунды. «Он повторял, что футбол – лотерея, и нет никаких гарантий, что в ней повезет, – рассказывал Родри. – Я решил, что должен получить хорошее образование на случай, если ничего не получится».

Поэтому, даже играя за молодежку «Вильярреала», Родри не бросал университет – учился на факультете делового администрирования. «Студенческая атмосфера очень помогает, – рассказывал футболист во время учебы. – Здесь я очищаю сознание и вспоминаю, что футбол – не вся жизнь. Мне нравится наполнять жизнь не только им, хоть и знаю свою профессию».

Даже добравшись до основы «Вильярреала», Родри жил в студенческом общежитии – две кровати, два шкафа, стол. «Самые счастливые четыре года в моей жизни, – делился эмоциями игрок. – Меня спрашивали: «Что ты там делаешь?» Но университет сделал меня более зрелым – этого лишены многие молодые футболисты».

Закончив бакалавриат, Родри хотел поступить в магистратуру экономического факультета, но уже не смог – из-за стремительного карьерного роста.

Но и тут Родри не остановился, а занялся английским. И к моменту трансфера в «Ман Сити» уже мог изъясняться.

«В моем случае футбол не был основным вариантом, – рассказал Родри Джо Харту в подкасте ВВС. – В 16 я закончил школу и услышал от папы: «Теперь – университет». Когда я начал зарабатывать футболом, можно было бросить учебу. Но университет я закончил. Горжусь этим.

Нельзя чрезмерно концентрироваться на футболе. Детям я постоянно советую никогда не прекращать учиться. Это помогает развиваться, чем бы ты ни занимался. Говорят: «Да, конечно, но для этого нужно столько работать…» Понимаю. Но если я справился, то и любой другой человек на это способен».

Конечно, этот подход отражается и в отношении Родри к профессии.

«Я всегда пересматриваю матчи, – рассказывал испанец в июльском интервью The Guardian. – Целиком. Особенно если думаю, что там были моменты, которые можно улучшить. Пересматриваю их в одиночестве. Так я замечаю множество вещей, которые даже и не видел на поле. Ощущения абсолютно иные. Часто осознаю, что некоторые моменты даже не помню. Мне нравится анализировать игру – не только свою, но и всей команды».

Ценит семью и близких больше всего на свете

На презентацию в «Атлетико» Родри позвал 40 человек (друзей и семью), чтобы они увидели, как он впервые наденет красно-белую джерси. Бабушка даже не сдержала слез.

В университете Родри познакомился с будущей женой Лаурой, которая там же изучала медицину. Они оберегают частную жизнь: у Лауры есть инстаграм, но закрытый – только для близких. Сначала ее смущала известность Родри, а потом она стала его главной болельщицей. «Когда я забиваю, мне всегда приходит видео, как Лаура празднует дома, – рассказывал Родри. – Всегда смотрю его в раздевалке».

Крепкие связи с близкими очень важны для Родри.

«Я обычный парень, больше ничего, – говорил он в интервью Marca. – Мне важно не отрываться от земли. Я всегда был очень обычным. Это мой способ жизни. Такую я и хочу вести.

Необязательно быть очень уж экстравагантным, доводить жизнь до предела. Мне комфортно сейчас, я счастлив. Так я жил и до того, как стал публичным человеком. Мне хорошо. Это помогает играть лучше».

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Фото: Gettyimages.ru /DShaun Botterill, Carl Recine, Shaun Botterill, Carl Recine, Clive Brunskill, Justin Setterfield