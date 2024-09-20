Фанат «Барселоны» показал баннер с нацистским лозунгом, измененным под фамилию Флика, на матче с «Монако». В клубе осудили этот поступок
Болельщик «Барселоны» пронес неуместный баннер на матч с «Монако» (1:2).
Во время матча Лиги чемпионов, проходившего в Монако, один из фанатов каталонцев показал баннер, на котором было написано нацистский лозунг «Sieg Heil», но вместо первого слова было написано «Flick» – имя немецкого тренера «Барселоны».
Вице-президент клуба Елена Форт охарактеризовала этот поступок как «недостойный и постыдный».
«Отвращение и грусть от того, что кто-то, называющий себя любящим клуб, ведет себя подобным образом. У всего есть предел. Это никогда не должно повториться. Никогда больше», – написала Форт в своих соцсетях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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