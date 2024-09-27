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  • Итурральде об арбитрах на матч «Реала» и «Атлетико»: «Они ошиблись в игре «Барсы» и их так наградили. Комитет судей без сознания или живет в другом мире?»
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Итурральде об арбитрах на матч «Реала» и «Атлетико»: «Они ошиблись в игре «Барсы» и их так наградили. Комитет судей без сознания или живет в другом мире?»

Эдуардо Итурральде Гонсалес удивлен назначению судей на матч «Атлетико» – «Реал».

Работа арбитра Матео Бускетса Феррера на матче «Вильярреала» с «Барселоной» в 6-м туре Ла Лиги вызвала критику. Главный судья после консультации с ВАР трижды отменил голы хозяев из-за офсайдов. Также Ламин Ямаль получил два удара ногами, которые могли закончиться прямой красной карточкой из-за жесткости подката и места, где он был совершен, но судья ВАР Хавьер Иглесиас Вильянуэва решил не вызывать Бускетса для просмотра повтора.

Технический комитет судей (CTA) после матча признал, что Вильянуэва допустил ошибку, не уведомив полевого арбитра, чтобы тот мог просмотреть эпизоды, которые могли быть наказаны красной карточкой. Вместе с тем комитет назначил ту же пару судей на матч «Атлетико» с «Реалом», что вновь спровоцировало критику.

«Учитывая то, что произошло, я не знаю, находятся ли CTA без сознания или живут в другом мире, когда есть 23 варианта поставить другого судью на ВАР.

Должно быть соревнование, так же, как и с игроками, потому что все судьи хотят обслуживать дерби или класико. Но если один судья ошибается, и его награждают, что должны думать все остальные?

УЕФА считает, что два лучших судьи ВАР – это Мартинес Мунуэра и Эрнандес Эрнандес, и они могли бы участвовать в этом матче, но их там нет. Когда CTA признает ошибку Бускетса и назначает его, какой сигнал они дают остальным судьям?

Назначение Бускетса кажется мне смелым, он заслужил его как судья. Но что касается ВАР, если бы я был среди других арбитров, я был бы расстроен, потому что все хотят работать на ярких матчах, и вы видите, что они дали его тому, кто недавно потерпел неудачу», – заявил бывший арбитр.

Матч «Атлетико» – «Реал» обслужит 30-летний судья Бускетс

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoсудьи
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Алехандро Эрнандес Эрнандес
видеоповторы
Хуан Мартинес Мунуэра
Матео Бускетс Феррер
logoЛамин Ямаль
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