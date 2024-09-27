Иван Саморано: «Девятки» на грани исчезновения, последним из этой породы был Фалькао. Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен, Серлот играют иначе»

Иван Саморано высказался об изменениях в футболе за 20 лет.

– Вы завершили карьеру более 20 лет назад. В недавних интервью вы говорили о том, что футбол сильно изменился. В чем именно?

– Футбол, в который я играл здесь, в Испании , с Вальдано в «Реале» или с Кантаторе в «Севилье», был очень привлекательным. Сейчас он гораздо более физический, и если ты не готов, то не сможешь играть. Кроме того, изменилась и окружающая среда: страсть осталась той же, но атмосфера на стадионах другая.

Также все, что связано с коммерцией и экономикой, не имеет ничего общего с тем временем, когда я играл. Сейчас клубы намного больше инвестируют в человеческий капитал, и суммы, которые платятся, просто огромные.

– В этом футболе какова была бы стоимость Ивана Саморано?

– Я всегда был физически одаренным, так что сегодня я был бы гораздо лучшим игроком, и не знаю, сколько бы стоил, потому что больше нет таких центральных нападающих, как я.

Люди помнят меня не только за мои голы, но и за мой боевой дух, за то, что я никогда не отдавал мяч без борьбы и выкладывался на поле полностью. Мне бы очень хотелось играть в это время.

– Фигура классической «девятки», как вы, исчезает?

– Да, она на грани исчезновения. Сейчас нет команд, которые играют с таким типом нападающих, как мы с Уго Санчесом , когда мы жили в штрафной и связывали защиту.

Правда, есть форварды, такие как Холанд, Левандовски , Лукаку, Осимхен или Серлот, которые похожи на этот тип, но они играют иначе, чем нападающие прошлого. Возможно, последним из этой породы был Фалькао, который в этом году перешел в «Мильонариос», – сказал бывший нападающий «Реала».

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