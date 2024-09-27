Иван Саморано: «Девятки» на грани исчезновения, последним из этой породы был Фалькао. Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен, Серлот играют иначе»
– Вы завершили карьеру более 20 лет назад. В недавних интервью вы говорили о том, что футбол сильно изменился. В чем именно?
– Футбол, в который я играл здесь, в Испании, с Вальдано в «Реале» или с Кантаторе в «Севилье», был очень привлекательным. Сейчас он гораздо более физический, и если ты не готов, то не сможешь играть. Кроме того, изменилась и окружающая среда: страсть осталась той же, но атмосфера на стадионах другая.
Также все, что связано с коммерцией и экономикой, не имеет ничего общего с тем временем, когда я играл. Сейчас клубы намного больше инвестируют в человеческий капитал, и суммы, которые платятся, просто огромные.
– В этом футболе какова была бы стоимость Ивана Саморано?
– Я всегда был физически одаренным, так что сегодня я был бы гораздо лучшим игроком, и не знаю, сколько бы стоил, потому что больше нет таких центральных нападающих, как я.
Люди помнят меня не только за мои голы, но и за мой боевой дух, за то, что я никогда не отдавал мяч без борьбы и выкладывался на поле полностью. Мне бы очень хотелось играть в это время.
– Фигура классической «девятки», как вы, исчезает?
– Да, она на грани исчезновения. Сейчас нет команд, которые играют с таким типом нападающих, как мы с Уго Санчесом, когда мы жили в штрафной и связывали защиту.
Правда, есть форварды, такие как Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен или Серлот, которые похожи на этот тип, но они играют иначе, чем нападающие прошлого. Возможно, последним из этой породы был Фалькао, который в этом году перешел в «Мильонариос», – сказал бывший нападающий «Реала».
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