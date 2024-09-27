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  • Иван Саморано: «Девятки» на грани исчезновения, последним из этой породы был Фалькао. Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен, Серлот играют иначе»
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Иван Саморано: «Девятки» на грани исчезновения, последним из этой породы был Фалькао. Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен, Серлот играют иначе»

Иван Саморано высказался об изменениях в футболе за 20 лет.

Вы завершили карьеру более 20 лет назад. В недавних интервью вы говорили о том, что футбол сильно изменился. В чем именно?

– Футбол, в который я играл здесь, в Испании, с Вальдано в «Реале» или с Кантаторе в «Севилье», был очень привлекательным. Сейчас он гораздо более физический, и если ты не готов, то не сможешь играть. Кроме того, изменилась и окружающая среда: страсть осталась той же, но атмосфера на стадионах другая.

Также все, что связано с коммерцией и экономикой, не имеет ничего общего с тем временем, когда я играл. Сейчас клубы намного больше инвестируют в человеческий капитал, и суммы, которые платятся, просто огромные.

В этом футболе какова была бы стоимость Ивана Саморано?

– Я всегда был физически одаренным, так что сегодня я был бы гораздо лучшим игроком, и не знаю, сколько бы стоил, потому что больше нет таких центральных нападающих, как я.

Люди помнят меня не только за мои голы, но и за мой боевой дух, за то, что я никогда не отдавал мяч без борьбы и выкладывался на поле полностью. Мне бы очень хотелось играть в это время.

Фигура классической «девятки», как вы, исчезает?

– Да, она на грани исчезновения. Сейчас нет команд, которые играют с таким типом нападающих, как мы с Уго Санчесом, когда мы жили в штрафной и связывали защиту.

Правда, есть форварды, такие как Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен или Серлот, которые похожи на этот тип, но они играют иначе, чем нападающие прошлого. Возможно, последним из этой породы был Фалькао, который в этом году перешел в «Мильонариос», – сказал бывший нападающий «Реала».

Саморано о Мбаппе в «Реале»: «Он станет «девяткой», как это произошло с Роналду»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСевилья
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoНаполи
logoУго Санчес
logoвысшая лига Колумбия
logoИван Саморано
logoРоберт Левандовски
logoХорхе Вальдано
logoМильонариос
logoРадамель Фалькао
logoРомелу Лукаку
logoтактика
logoАлександр Серлот
logoВиктор Осимхен
logoЭрлинг Холанд
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