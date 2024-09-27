Кудряшов о словах Глушенкова про сборную: «Не соглашусь с ним, не важно, с какими соперниками играть. Главное, что тебя вызывают, защищать честь сборной почетно»

Федор Кудряшов отреагировал на слова Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее полузащитник «Зенита » заявил , что не видит смысла в матчах сборной с командами уровня Вьетнама. По мнению Глушенкова , куда полезнее перерыв на игры национальных команд провести, тренируясь с бразильскими партнерами по клубу.

«Я, наверное, с ним не соглашусь, не важно, с какими соперниками играть, главное, что тебя вызывают, ты должен защищать честь сборной. Это почетно.

Я не поддерживаю его в этом вопросе. Для меня игра и попадание в сборную было мечтой в первую очередь, когда меня вызывали, я отдавал всего себя», – сказал экс-игрок сборной России.