Алаев о фразе Глушенкова про сборную: «Она мне показалась некорректной. Хочу, чтобы сборная жила, у нее были соперники, и все с огромным удовольствием ехали играть за нее»

Александр Алаев прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной.

Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Главный тренер Валерий Карпин сказал о вызове Глушенкова: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил , что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Естественно, я читал слова Глушенкова о сборной. Правда, не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Не буду давать оценку словам Максима , но его фраза мне показалась некорректной.

Хочу только одного: чтобы сборная жила, у нее были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», – сказал президент РПЛ .