Фабрицио Романо: «У «Челси» была возможность продать Мудрика, поступали запросы из Германии. Но клуб верит в его потенциал и не хотел начинать переговоры»
«Челси» не захотел расставаться с Михаилом Мудриком, когда появилась возможность.
«Если бы «Челси» хотел продать Мудрика прошлым летом, у него была такая возможность, потому что поступали запросы из Германии. Была реальная возможность.
«Челси» не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика летом, так что он продолжает верить в игрока и его потенциал.
Понятно, что ему нужно проявить себя, но «Челси» хочет увидеть прогресс в том, что они делают совместно с футболистом.
Мудрик летом поменял агентов, но это было не для того, чтобы добиться трансфера, он полностью сосредоточен на «Челси». Его выступления сейчас будут значительно влиять на то, что будет дальше», – отметил инсайдер Фабрицио Романо в статье для Daily Briefing.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Transfers
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