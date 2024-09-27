Фабрицио Романо: «У «Челси» была возможность продать Мудрика, поступали запросы из Германии. Но клуб верит в его потенциал и не хотел начинать переговоры»

«Челси» не захотел расставаться с Михаилом Мудриком, когда появилась возможность.

«Если бы «Челси» хотел продать Мудрика прошлым летом, у него была такая возможность, потому что поступали запросы из Германии. Была реальная возможность.

«Челси » не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика летом, так что он продолжает верить в игрока и его потенциал.

Понятно, что ему нужно проявить себя, но «Челси» хочет увидеть прогресс в том, что они делают совместно с футболистом.

Мудрик летом поменял агентов, но это было не для того, чтобы добиться трансфера, он полностью сосредоточен на «Челси». Его выступления сейчас будут значительно влиять на то, что будет дальше», – отметил инсайдер Фабрицио Романо в статье для Daily Briefing.