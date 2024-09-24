Мареска о форме Мудрика: «Не думаю, что дело в недостатке уверенности. Надеюсь, Миша сможет получать игровые минуты и совершенствоваться»
Энцо Мареска высказался о том, что мешает Михаилу Мудрику.
Главный тренер «Челси» ответил на вопрос о том, как добиться того, чтобы украинский вингер показывал свой лучший футбол.
«Я не думаю, что дело в недостатке уверенности. Миша есть Миша, нужно принимать его таким, какой он есть.
Надеюсь, он сможет получать игровые минуты и совершенствоваться», – сказал Мареска.
Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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