Мареска о форме Мудрика: «Не думаю, что дело в недостатке уверенности. Надеюсь, Миша сможет получать игровые минуты и совершенствоваться»

Энцо Мареска высказался о том, что мешает Михаилу Мудрику.

Главный тренер «Челси » ответил на вопрос о том, как добиться того, чтобы украинский вингер показывал свой лучший футбол.

«Я не думаю, что дело в недостатке уверенности. Миша есть Миша, нужно принимать его таким, какой он есть.

Надеюсь, он сможет получать игровые минуты и совершенствоваться», – сказал Мареска.

Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно»