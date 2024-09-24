У Мудрика 1-е результативное действие с мая. Украинец ассистировал Нету в игре с «Барроу» из 4-й лиги Англии

Михаил Мудрик прервал серию матчей без результативных действий.

Вингер «Челси » ассистировал Педру Нету в начале второго тайма игры против «Барроу» из 4-й лиги Англии. Команды встречаются в Кубке английской лиги.

Украинец набрал первое очко по системе «гол+пас» в этом сезоне и в целом с мая. Голевых передач у него не было с февраля.

Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь .