Глен Джонсон: «Челси» купил Мудрика за огромные деньги, придется или остаться с ним, или понести большие убытки. Если бы Михаил подходил АПЛ, мы бы это уже увидели. Возможно, время вышло»

Глен Джонсон утратил веру в Михаила Мудрика.

– Говорят, что «Марсель» хочет подписать Михаила Мудрика. Учитывая его проблемы в «Челси», верите ли вы в то, что Михаил подходит для игры в АПЛ?

– Нам еще только предстоит это увидеть. Мы видели вспышки его таланта, и были моменты, когда он выглядел неудержимым, но это происходило нечасто. Сейчас мне не кажется, что он подходит для того, чтобы играть в АПЛ, если бы было иначе – мы бы уже это увидели.

Возможно, его время вышло. Я раньше поддерживал его, но тренеры не просто так не верят в него. Когда он получал игровое время, мы не видели достаточной продуктивности.

«Челси » купил его за огромные деньги, так что придется или остаться с ним, или понести большие убытки, – отметил экс-защитник «синих» в интервью Betfred.