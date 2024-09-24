Из-за атаки Израиля на объекты «Хезболлы» перенесены все футбольные матчи в Ливане
Футбольные матчи в Ливане перенесены из-за боевых действий.
Израильские ВВС атаковали свыше полутора тысяч объектов «Хезболлы», что привело к гибели более чем 500 человек.
В связи с этим Ливанская футбольная ассоциация приняла решение перенести все соревнования до последующего уведомления.
Чемпионат Ливана стартовал на минувших выходных. Второй тур должен был пройти с 27 по 29 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ливанской футбольной ассоциации
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