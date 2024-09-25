Палестинская футбольная ассоциация ожидает решения ФИФА по Израилю 3 октября: «Уверены в справедливости процесса»
Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции. Решение будет окончательно утверждено на конференции ФИФА в начале октября.
«Палестинская футбольная ассоциация (ПФА) подтверждает, что получила независимую юридическую оценку по предложению ПФА о применении санкций к Израильской футбольной ассоциации за нарушения уставов ФИФА и международного права. Мы ценим профессионализм и беспристрастность, проявленные ФИФА в решении этого вопроса, в частности, при передаче вопроса экспертам по правовым вопросам для тщательной оценки.
ПФА уверена в справедливости текущего процесса. Мы терпеливо ждем окончательного решения, которое, как ожидается, будет рассмотрено Советом ФИФА 3 октября, и уверены, что этот процесс в конечном итоге приведет к справедливости и равенству для палестинского футбола и его спортсменов», – говорится в заявлении организации.
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