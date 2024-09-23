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  • Мостовой об Абаскале: «Я первым его раскусил и сказал, что он ни разу не тренер. Хорошо, что наш футбол очистился от таких персонажей»
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Мостовой об Абаскале: «Я первым его раскусил и сказал, что он ни разу не тренер. Хорошо, что наш футбол очистился от таких персонажей»

Александр Мостовой заявил, что первым раскусил Гильермо Абаскаля.

Бывший главный тренер «Спартака» прилетел в Москву после увольнения из «Гранады». 

«Абаскаль был в Москве? Ха-ха, я даже и не знал об этом. Мне вообще он неинтересен. Я первым его раскусил и сказал, что он ни разу не тренер. Видимо, в «Гранаде» это тоже быстро поняли.

Хорошо, что наш футбол очистился от таких персонажей», – сказал бывший футболист сборной России. 

Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoД2 Испания
logoГранада
logoГильермо Абаскаль
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