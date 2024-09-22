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Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо»

Гильермо Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо».

Игра девятого тура Мир РПЛ прошла на арене красно-белых и завершилась со счетом 2:2.

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинул стадион до окончания встречи.

В субботу Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей нового сезона, в которых его команда одержала лишь одну победу в Сегунде.

Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года.

Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoД2 Испания
logoГранада
logoМатч ТВ
logoГильермо Абаскаль
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