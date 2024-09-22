Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо»
Гильермо Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо».
Игра девятого тура Мир РПЛ прошла на арене красно-белых и завершилась со счетом 2:2.
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинул стадион до окончания встречи.
В субботу Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей нового сезона, в которых его команда одержала лишь одну победу в Сегунде.
Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года.
Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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