Гильермо Абаскаль присутствовал на матче «Спартак» – «Динамо».

Игра девятого тура Мир РПЛ прошла на арене красно-белых и завершилась со счетом 2:2.

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинул стадион до окончания встречи.

В субботу Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей нового сезона, в которых его команда одержала лишь одну победу в Сегунде.

Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года.

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