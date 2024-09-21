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  • Гранат об Абаскале в «Спартаке»: «Вначале говорили: «Что за тренер, что за феномен», потом смешали с грязью. Станкович сейчас в медовом месяце, посмотрим, как с ним будет»
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Гранат об Абаскале в «Спартаке»: «Вначале говорили: «Что за тренер, что за феномен», потом смешали с грязью. Станкович сейчас в медовом месяце, посмотрим, как с ним будет»

Владимир Гранат высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«В «Спартаке» Абаскаль начал удачно. Все говорили: «Что за тренер, что за феномен!» Потом смешали с грязью. Хотя времени давалось немало. В Испании не стали ждать. Если полностью берем период его работы, то больше хейта в его сторону, чем объективной оценки.

Станкович сейчас находится в медовом месяце. Посмотрим, как с ним произойдет», – сказал бывший защитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский Спорт»
logoСпартак
logoВладимир Гранат
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoД2 Испания
logoСоветский спорт
logoГранада
logoГильермо Абаскаль
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