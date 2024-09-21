Гранат об Абаскале в «Спартаке»: «Вначале говорили: «Что за тренер, что за феномен», потом смешали с грязью. Станкович сейчас в медовом месяце, посмотрим, как с ним будет»

Владимир Гранат высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«В «Спартаке » Абаскаль начал удачно. Все говорили: «Что за тренер, что за феномен!» Потом смешали с грязью. Хотя времени давалось немало. В Испании не стали ждать. Если полностью берем период его работы, то больше хейта в его сторону, чем объективной оценки.

Станкович сейчас находится в медовом месяце. Посмотрим, как с ним произойдет», – сказал бывший защитник сборной России.