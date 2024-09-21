Гранат об Абаскале в «Спартаке»: «Вначале говорили: «Что за тренер, что за феномен», потом смешали с грязью. Станкович сейчас в медовом месяце, посмотрим, как с ним будет»
Владимир Гранат высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».
«В «Спартаке» Абаскаль начал удачно. Все говорили: «Что за тренер, что за феномен!» Потом смешали с грязью. Хотя времени давалось немало. В Испании не стали ждать. Если полностью берем период его работы, то больше хейта в его сторону, чем объективной оценки.
Станкович сейчас находится в медовом месяце. Посмотрим, как с ним произойдет», – сказал бывший защитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости