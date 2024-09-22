Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о приезде Гильермо Абаскаля в Москву.

«О, Абаскаль приехал в Москву? Ничего себе! Это я его пригласил (смеется). Будет проходить у меня стажировку.

А если серьезно, Москва многим нравится. Может, у него здесь что-то осталось: вещи, квартира, дела. Это нормально», – сказал экс-хавбек «Спартака».

Напомним, Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Затем он занимал должность главного тренера «Гранады» с июля по сентябрь 2024 года.