Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»
Александр Мостовой отреагировал на информацию о приезде Гильермо Абаскаля в Москву.
«О, Абаскаль приехал в Москву? Ничего себе! Это я его пригласил (смеется). Будет проходить у меня стажировку.
А если серьезно, Москва многим нравится. Может, у него здесь что-то осталось: вещи, квартира, дела. Это нормально», – сказал экс-хавбек «Спартака».
Напомним, Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Затем он занимал должность главного тренера «Гранады» с июля по сентябрь 2024 года.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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