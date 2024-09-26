Андрей Канчельскис: «Де Брюйне – лучший атакующий полузащитник мира. То, что он делает на поле – сумасшествие»

Андрей Канчельскис назвал игрока «Ман Сити» лучшим атакующим хавбеком мира.

– Из нынешнего состава «Манчестер Сити» с кем бы вы хотели поиграть, быть партнером в одной связке?

– Де Брюйне. В моем понимании, конечно, он сейчас лучший атакующий полузащитник во всем мире.

То, что он делает на футбольном поле – это, конечно, сумасшествие, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити » и сборной России Канчельскис.