  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Де Брюйне – лучший атакующий полузащитник мира. То, что он делает на поле – сумасшествие»
2

Андрей Канчельскис: «Де Брюйне – лучший атакующий полузащитник мира. То, что он делает на поле – сумасшествие»

Андрей Канчельскис назвал игрока «Ман Сити» лучшим атакующим хавбеком мира.

– Из нынешнего состава «Манчестер Сити» с кем бы вы хотели поиграть, быть партнером в одной связке?

– Де Брюйне. В моем понимании, конечно, он сейчас лучший атакующий полузащитник во всем мире.

То, что он делает на футбольном поле – это, конечно, сумасшествие, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити» и сборной России Канчельскис.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
logoКевин де Брюйне
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «Не понимаю, почему в России удивляются, сколько платят футболистам. У людей глупая зависть! В Англии я бы получал сейчас 60-70 млн евро»
11723 сентября, 14:26
Канчельскис раскритиковал МЛС за сравнения Миранчука с Месси: «Хватит заниматься ерундой. Сыграл два матча – уже практически Марадона»
2619 сентября, 13:32
Андрей Канчельскис: «Футбол убивают, замедляют. Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он хороший, а Блаттер – никакой. Уже многие хотят отказаться от ВАР, скоро на поле 11 судей будет»
117 сентября, 16:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пьянич после перехода в ЦСКА извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»
377 минут назад
ЭСК РФС: Иванов верно удалил Маухуба за симуляцию в матче со «Спартаком»
119 минут назад
Флику подарили каталанский словарь: «Чем лучше он знает наш язык, тем лучше он сможет узнать клуб»
1224 минуты назад
«Милан» и Меньян договорились продлить контракт до 2028-го. Вратарь будет зарабатывать 5+1 млн евро в год (Calciomercato)
743 минуты назад
ЦСКА представил Пьянича на белом коне: «Теперь я с конями»
3445 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Эспаньола», «Атлетико» против «Сельты»
17750 минут назад
Президент «Хетафе» о своем игроке Уче и расизме в Ла Лиге: «Как он может такое говорить? Он не понимает испанского. Нужно быть более корректным и уважительным»
557 минут назад
🔥 ЦСКА объявил о переходе Пьянича. Контракт – по схеме «1+1».
86сегодня, 13:17
Гуллит об 1:1 в матче «МЮ» и «Твенте»: «Меня не удивил футбол «МЮ», мы привыкли. Еще раз, сколько миллионов тен Хаг потратил на свой состав?»
8сегодня, 13:11
Дэдпул Рейнольдс или Галицкий – кто автор цитаты про свой клуб? Тест про деньги в футболе 💶
сегодня, 13:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Арсенал» в гостях у «Знамени Труда», «Алания» против « Амкала»
4920 минут назадLive
Матч «Атлетико» – «Реал» обслужит 30-летний судья Бускетс
623 минуты назад
Депутат Милонов о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Тогда люди не обладали объективной информацией. Сейчас европейцы понимают, что здесь у них есть будущее»
953 минуты назад
Матвей Сафонов: «Я бы получил хороший бонус и зарплату в другой команде РФ, но деньги – не главное. Желания зарабатывать на родном клубе у меня нет»
27сегодня, 12:57
«Локомотив» сыграет с «Оренбургом». Железнодорожники, приходите на домашний кубковый матч!
сегодня, 12:00Реклама
Караваев перед «Краснодаром»: «Матч лидеров – за первое место. Соперник практически не теряет очки, с нетерпением ждем игры»
2сегодня, 11:37
Шикунов о словах Пьянича про сборную России: «Мир меняется каждый день, нельзя все завязывать на этом. У нас Карпин иногда такого наговорит… Поэтому все нормально»
7сегодня, 11:27
«Атлетико» может дойти до финала ЛЧ, считает Альварес: «С нашим составом мы можем навязать борьбу кому угодно. Верим, что можем это сделать»
4сегодня, 10:48
Невилл об эпизоде с Холандом и Габриэлом: «Если ты бросаешь мяч кому-то в голову, ты напрашиваешься на удаление. Это красная – и это правило придумали не в 2024-м»
9сегодня, 10:33
Семак о «Краснодаре»: «Один из претендентов на чемпионство. В прошлом сезоне он смотрелся очень хорошо, сейчас тоже играет достаточно уверенно»
6сегодня, 10:11