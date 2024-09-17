Андрей Канчельскис: «Футбол убивают, замедляют. Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он хороший, а Блаттер – никакой. Уже многие хотят отказаться от ВАР, скоро на поле 11 судей будет»

Андрей Канчельскис не в восторге от изменений в футболе.

«Новый формат Лиги чемпионов будем обсуждать в конце сезона. Это зависит от того, как его примут команды, как пройдет турнир с точки зрения организации. Для меня он непонятен. Все новое воспринимается неоднозначно.

Честно, я удивлен. Президент Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он вот такой хороший, а Блаттер – никакой. Он выдумал много непонятного. Но где Блаттер и где Инфантино. Это совершенно разные вещи.

Уже многие страны хотят отказаться от его ВАР, потому что он не влияет ни на что вообще. Скоро у нас будет по 11 игроков в каждой команде и 11 судей на поле. Было 22 человека – станет 33. Футбол замедляют, его убивают», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».