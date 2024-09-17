  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Футбол убивают, замедляют. Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он хороший, а Блаттер – никакой. Уже многие хотят отказаться от ВАР, скоро на поле 11 судей будет»
1

Андрей Канчельскис: «Футбол убивают, замедляют. Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он хороший, а Блаттер – никакой. Уже многие хотят отказаться от ВАР, скоро на поле 11 судей будет»

Андрей Канчельскис не в восторге от изменений в футболе.

«Новый формат Лиги чемпионов будем обсуждать в конце сезона. Это зависит от того, как его примут команды, как пройдет турнир с точки зрения организации. Для меня он непонятен. Все новое воспринимается неоднозначно.

Честно, я удивлен. Президент Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он вот такой хороший, а Блаттер – никакой. Он выдумал много непонятного. Но где Блаттер и где Инфантино. Это совершенно разные вещи.

Уже многие страны хотят отказаться от его ВАР, потому что он не влияет ни на что вообще. Скоро у нас будет по 11 игроков в каждой команде и 11 судей на поле. Было 22 человека – станет 33. Футбол замедляют, его убивают», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФИФА
logoсудьи
logoЙозеф Блаттер
logoАндрей Канчельскис
logoДжанни Инфантино
видеоповторы
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Канчельскис: «Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. В конце месяца поеду в Европу для обсуждения деталей»
1915 сентября, 04:47
Канчельскис забрал заявление из полиции на человека, который избил его в баре: «Готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона»
714 сентября, 15:14
Андрей Канчельскис: «Чемпионат шейхов скоро лопнет. Покупая Роналду под 40 лет, они не развиваются. Лишь Англия, Германия, Франция, Испания – центры притяжения футбольных талантов»
4613 сентября, 17:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Винисиус «сыт по горло» обсуждением его поведения в прессе. Окружение вингера «Реала» считает, что испанские СМИ начали кампанию против него
1 минуту назад
Соболев сделал голевой пас во 2-й игре за «Зенит» – против «Рубина»
2 минуты назад
Фанаты «Зенита» освистали Соболева при объявлении состава на матч с «Рубином»
2520 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Рубина», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в среду
9334 минуты назадLive
Спрятали карточки футболистов прямо на Спортсе! Найдете все?
35 минут назадСпецпроект
«Реал» пока не сможет позволить себе Родри, но шанс может появиться, если «Ман Сити» накажут за нарушение финансовых правил. «Горожане» хотят поскорее продлить контракт с хавбеком
936 минут назад
Агент Сатин о матери-агенте Рабьо: «Директор «Атлетико» сказал мне: «Я прекратил переговоры, когда она стала объяснять, где должен играть ее сын». Это невыносимо»
2543 минуты назад
Лига чемпионов стартует! «Ювентус» принимает ПСВ, «Реал» против «Штутгарта», «Милан» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб
22050 минут назадLive
Мбаппе, Холанд, Сака, Доннарумма и Винисиус – в сборной самых дорогих игроков ЛЧ от Transfermarkt
457 минут назад
«Реал Сосьедад» добавил на белые шорты футболисток синюю вставку с внутренней стороны, чтобы обеспечить комфорт во время менструации
1459 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Тонали о зависимости от ставок: «У меня было две жизни, я был замкнутым, не разговаривал с людьми. Теперь я один человек, с директором, с персоналом, с командой, я – Сандро»
только что
«Зенит» – «Рубин». 1:0 – Мантуан открыл счет. Онлайн-трансляция
306 минут назадLive
Йылдыз стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории «Ювентуса». 19-летний игрок забил ПСВ в девятку обводящим ударом
213 минут назад
Начо об уходе из «Реала»: «Это был очень сложный период, в феврале или марте я сообщил о решении клубу. Только я и моя семья знали, что это были мои последние месяцы»
18 минут назад
Пиоли согласился возглавить «Аль-Наср». Команда Роналду сегодня уволила Каштру
123 минуты назад
«Ювентус» – ПСВ. 2:0 – Йылдыз и Маккенни забили. Онлайн-трансляция
1728 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна играет с «Мальоркой»
135 минут назадLive
Жирков об уходе из «Челси»: «Абрамович просил остаться, обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю, может, зря не послушал»
444 минуты назад
Браун о Роналду в «МЮ»: «Он мог бы вернуться и попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов»
351 минуту назад
Постекоглу о словах про трофей во втором сезоне: «Я просто озвучил факты, думаете, я хвастаюсь? Мой план – сделать это снова в этом году»
1сегодня, 16:21