Андрей Канчельскис: «Не понимаю, почему в России удивляются, сколько платят футболистам. У людей глупая зависть! В Англии я бы получал сейчас 60-70 млн евро»

Андрей Канчельскис высказался о зарплатах в российском футболе.

«Не понимаю, почему в России люди удивляются, сколько платят футболистам! Если есть деньги, почему бы и не платить? В Европе еще больше денег дают, чем у нас. У людей глупая зависть! Идите играйте в бейсбол, который популярен в Америке, хоккей или волейбол. Это просто зависть людей.

Я недавно приехал в Англию, и люди сравнивали мое поколение игроков с нынешними футболистами. По некоторым подсчетам, я бы сегодня в АПЛ был бы третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги – я бы получал сейчас в Англии около 60-70 миллионов евро в год. На первом месте Алан Ширер , на втором Эрик Кантона , а я – на третьем. Кто-то перенес наши зарплаты из прошлого и конвертировал в нынешнее время – получился такой расчет. Но наше время прошло, завидовать не надо.

Делайте свое дело, мы живем в нормальном мире и больших проблем у нас нет. Радуйтесь жизни каждый день и не завидуйте другим людям – это самое плохое! Если человек может зарабатывать большие деньги, дай бог ему здоровья! Пусть зарабатывает еще больше, если есть возможность. У каждого из нас есть черная и белая зависть, но завидовать не надо – запомните это», – заявил бывший вингер «Манчестер Юнайтед » и сборной России.